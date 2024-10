Arm dreigt chiplicentie Qualcomm te beëindigen

De Britse chipkrachtpatser Arm wil de licentieovereenkomst opzeggen met Qualcomm, een van zijn grootste klanten. Arm heeft een zogeheten ‘sixty-day notice’ doen uitgaan, wat betekent dat Qualcomm na die periode geen recht meer heeft om chips te maken op basis van deze architectuur. Als dat meer is dan een dreigement, heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de smartphone-industrie en de opkomende markt voor pc’s die draaien op Arm-architectuur.

De chips van Qualcomm zitten in de meeste Android-telefoons en tegenwoordig ook in pc’s, zoals de eerste lijn van de dit jaar geïntroduceerde Copilot+-pc’s. Het bedrijf verkoopt derhalve honderden miljoenen processors per jaar en weet daarmee een omzet van ongeveer 39 miljard dollar (36 miljard euro) te behalen.

Als Arm besluit de licentie écht in te trekken, moet Qualcomm mogelijk stoppen met de verkoop van veel van zijn producten óf een enorme schadevergoeding riskeren. De berichtgeving van Arm geeft Qualcomm acht weken om de situatie op te lossen voordat Arm de stekker eruit trekt.

Bron van geschil is aankoop van Nuvia

Dit alles is het gevolg van een langdurig juridisch geschil tussen de twee bedrijven. Toen Qualcomm in 2021 de startup Nuvia overnam, nam het bedrijf ook diens Arm-licentieovereenkomst over. Arm beweert dat Qualcomm heeft nagelaten opnieuw te onderhandelen over de contractvoorwaarden na die aankoop, terwijl Qualcomm erop staat dat de bestaande overeenkomst de activiteiten van Nuvia dekt. Reden voor Arm om Qualcomm destijds aan te klagen wegens contractbreuk en inbreuk op het handelsmerk.

De processorontwerpen van Nuvia zijn precies degene die Qualcomm heeft verwerkt in zijn chipsets voor AI-gedreven laptops. Ook is het bedrijf van plan deze te gebruiken in zijn nieuwe Snapdragon-smartphonechips. Arm beweert echter dat Qualcomm de eigen licentieovereenkomst met het Britse bedrijf heeft geschonden door te proberen Nuvia’s ontwerpen te gebruiken zonder verdere afspraken. Het eist daarom de vernietiging van Nuvia-ontwerpen die nog stammen van vóór de overname.

Geld weggooien

Als Arm de licentie-overeenkomst daadwerkelijk beëindigt, verliest Qualcomm ook de mogelijkheid om de instructiesets van Arm te gebruiken voor zijn eigen chips, waardoor het bedrijf nieuwe, separate licenties moet gaan afsluiten. Dat kost niet alleen tijd, het zou ook betekenen dat het werk dat Qualcomm na de overname van Nuvia heeft verricht op het gebied van deze architectuur grotendeels weggegooid geld is. Om nog maar niet te spreken van de ontwerpen van Nuvia, die een belangrijke reden waren deze partij over te nemen. Een woordvoerder van Qualcomm beweert dat Arm zich nu rücksichtslos door het geschil probeert heen te slaan, aldus Bloomberg.

De voormalige hechte partners zijn overigens ook deels concurrenten geworden. Arm heeft zich onder leiding van CEO Rene Haas ook gaan toeleggen over het leveren van complete chipontwerpen, waarmee het Qualcomm op de tenen trapt. Ondertussen geeft Qualcomm’s CEO Cristiano Amon steeds meer voorrang aan eigen ontwerpen, maar het bedrijf leunt nog steeds sterk op de technologie van Arm. Een definitieve breuk is om die reden nog onwaarschijnlijk.

