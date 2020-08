‘Overname Arm gaat Nvidia ruim dertig miljard dollar kosten’

Nvidia zou in vergevorderde gesprekken met Arm-eigenaar SoftBank zijn voor een overname van het chipbedrijf, waarbij een bedrag van meer dan 32 miljard dollar (27 miljard euro) zou komen kijken.

Arm produceert de chipdesigns die door veel grote namen in de techwereld worden gebruikt. Onder hen zijn onder meer Qualcomm, Apple en Nvidia. Iets meer dan een week geleden schemerde door dat laatstgenoemde interesse had om het bedrijf op te kopen van het Japanse SoftBank Group.

Volgens Bloomberg zouden de gesprekken tussen SoftBank en Nvidia in een vergevorderd stadium zitten, met een verwachte deal in de komende paar weken. In de Financial Times menen bronnen betrokken bij de gesprekken dat Nvidia op zijn minst 32 miljard dollar moet meenemen voor het bedrijf, maar hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk meer. SoftBank betaalde immers zelf al 32 miljard voor Arm in 2016.

Een mogelijkheid voor Nvidia zou zijn om te betalen in geld en aandelen, wat voor SoftBank een lucratieve optie kan zijn. De aandelen van Nvidia zijn sinds 2016 verdriedubbeld, waardoor deze een interessant alternatief zijn voor dollars. SoftBank zou alleen in eerste instantie genoegen moeten nemen met nagenoeg hetzelfde bedrag waarvoor het Arm vier jaar geleden zelf kocht.

Nvidia versus Intel

Waar Nvidia al naam heeft gemaakt op de markt van GPU’s voor consumenten en datacenters, heeft Arm een veel breder klantenbestand. Met een overname zou Nvidia zich op tal van nieuwe markten vestigen. Technologie van Arm is terug te vinden in iPhones, iPads en tal van Android-apparaten.

Daarnaast worden er steeds meer designs van Arm gebruikt in datacenters, wat een markt is waar Nvidia al eerder aanzienlijk meer aan uitgaf. Met de overname van Arm zou het op die markt mogelijk de strijd kunnen aangaan met Intel, aangezien de designs van het bedrijf gebruikt kunnen worden om server CPU’s te fabriceren.