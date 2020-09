Nvidia koopt Arm voor 40 miljard dollar

Nvidia heeft overeenstemming bereikt met investeerder Softbank over de overname van Arm. De deal is 40 miljard dollar (33,7 miljard euro) waard.

Nvidia wil met Arm zijn focus op kunstmatige intelligentie (AI) versterken. Jensen Huang, de CEO van Nvidia, spreekt hierbij over een gecombineerd bedrijf dat goed gepositioneerd is voor het AI-tijdperk. “In de komende jaren zullen biljoenen computers met AI een nieuw Internet of Things creëren, dat duizenden malen groter is dan het huidige Internet of People”, aldus de CEO.

Licenties

Bij de bekendmaking belooft Nvidia het open licentiemodel en de neutraliteit van Arm in stand te houden. Arm maakt namelijk de basis architectuur voor veel processoren, om deze vervolgens in licentie uit te geven. Zo gebruikt Apple de ontwerpen bijvoorbeeld voor processoren in iPhones en iPads, terwijl het in de toekomst ook processoren op basis van Arm in Macs wil plaatsen. Samsung gebruikt eveneens Arm-gebaseerde processoren in smartphones.

De belofte om dit model in stand te houden, moet tevens de autoriteiten die de overname goed moeten keuren tevreden stellen. Onder meer autoriteiten uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk zullen de deal goed moeten keuren. Nvidia verwacht dat het afronden van de overname zo’n 18 maanden in beslag gaat nemen.

Constructie

De financiële constructie is in delen opgesplitst. Nvidia betaalt vooraf 21,5 miljard dollar aan aandelen en 12 miljard dollar in geld. Als Arm voldoet aan bepaalde prestatieverwachtingen wordt daarbovenop 5 miljard dollar betaald, terwijl aan Arm-medewerkers 1,5 miljard dollar aan Nvidia-aandelen betaald wordt.

In 2016 nam Softbank nog Arm over. Destijds betaalde de investeerder 31,4 miljard dollar voor de chipontwerper.