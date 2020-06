Apple maakt switch van Intel-chips naar eigen Arm-chips

Apple maakt tijdens zijn ontwikkelaarsevenement WWDC de overstap van Intel-chips naar eigen Arm-chips bekend. Het bedrijf wil binnen twee jaar volledig overgestapt zijn naar Arm.

Het bedrijf heeft geen technische details onthuld over de nieuwe chips en het is ook nog niet bekend welke Mac als eerste een Arm-chip krijgt. In april lieten bronnen aan Bloomberg weten dat de eerste Apple-processoren acht krachtige en vier energiezuinige cores zouden hebben, maar er is nog niks bevestigd. Wel weten we dat Apple zijn gehele portfolio van Macs uiteindelijk wil voorzien van eigen Arm-chips.

De gemeenschappelijke architectuur op basis van Arm in alle Apple producten moet het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken programma’s te ontwerpen en te optimaliseren voor alle belangrijke Apple apparaten. Apple werkt al jaren aan eigen Arm-gebaseerde processoren voor de iPhone en iPad. Deze chips zijn goedkoper om te produceren en leveren ook meer prestaties. De nieuwe chips van Apple zullen dan ook gericht zijn op het leveren van de hoogst mogelijke prestaties, terwijl ze zo weinig mogelijk vermogen verbruiken.

Rosetta 2

De nieuwe versie van besturingssysteem macOS, Big Sur, zal gebruik maken van Rosetta 2. Dit is een emulator voor apps van eerdere macOS-versies zodat ze makkelijker kunnen draaien op het nieuwe besturingssysteem. Door de gemeenschappelijke architectuur kunnen iPhone en iPad-applicaties waarschijnlijk ook meteen draaien op nieuwe Macs die gebruikmaken van Rosetta 2.

Om ontwikkelaars zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe Mac-architectuur, lanceert Apple de Developer Transition Kits. De machines zien eruit als Mac Mini’s, maar beschikken over krachtige hardware en alle software die nodig is om aan de slag te gaan. Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor toegang tot het programma op de Developer Portal van Apple.

Samenwerking met Intel

De nieuwe macOS Big Sur krijgt ondersteuning voor de nieuwe Arm-hardware, maar zal voorlopig nog op de x86-systemen van Intel draaien. Apple blijft Macs met Intel-hardware de komende jaren ondersteunen en er komen ook nog nieuwe modellen met Intel-cpu’s uit, zegt CEO Tim Cook.

Apple werkt al jaren aan de overstap van Intel naar Arm. Bij het ontwerpen en op de markt brengen van producten wil het bedrijf veel aandacht besteden aan de end-to-end integratie van hardware, software en services. Door de switch naar eigen chips heeft Apple meer controle over de gehele Mac-ervaring.

