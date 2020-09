Cloudian HyperStore-platform krijgt met flash betere prestaties

Het HyperStore object storageplatform van Cloudian heeft onlangs ondersteuning voor flash gekregen. Ook is de storagetoepassing nu voorbereid op Intel Optane-technologie. De toegevoegde functionaliteit moet de object storage-toepassing een betere prijs-prestatieverhoudingen bieden.

Volgens Cloudian helpt de toegevoegde flashondersteuning voor zijn object storageplatform klanten zich beter voor te bereiden op prestatie-intensieve workloads als data analytics, AI en machine learning, cloud-native applicaties en snelle backup en recovery. Hierdoor zijn klanten beter in staat hun groeiend volume aan ongestructureerde data te beheren en object storage voor data-intesieve taken in te zetten. Zeker nu flash-systemen in rap tempo meer traditionele SAN- en NAS-storagetoepassingen vervangen met object storagetoepassingen, aldus Cloudian.

De nu toegevoegde flashtechnologie aan het HyperStore-platform van Cloudian biedt daarnaast onder meer native S3-comptabiliteit en beheer- en beveiligingsmogelijkheden als multi-tenancy en QoS. Daarnaast maakt de technologie een gereduceerd latency I/O-profiel voor flashmedia op standaard hardware mogelijk. De technologie levert dan op schaal partial-object reads en low-latency data access.

Hybrid storage-architectuur voor minder kosten

Verder biedt het voor flash geoptimaliseerde HyperStore-platform een oplossing die automatisch data beheert op zowel flash-gebaseerde nodes als op harddisks (HDD) gebaseerde platforms. Dit geeft volgens Cloudian een beter mix van prestaties, kosten en capaciteit. Met deze hybride architectuur kunnen klanten eenvoudig hun minder gebruikte data makkelijk overzetten van de op flash gebaseerde storage naar goedkopere op HDD gebaseerde storage.

Verder is ook ondersteuning voor NVMe SSD, onder meer van Intel en Kioxia, en de Intel Optane technologie toegevoegd. Deze ondersteuning richt zich voornamelijk op het ondersteunen van toekomstige geheugenopties, data-intensieve workloads als data analytics en ultrasnelle data restore.

Cloudian beweert dat zijn nu op flash-gebaseerde systeem tot zelfs drie keer en beter prijs-prestatieverhouding biedt dan de systemen van concurrenten. Onder zijn concurrente schaart Cloudian onder meer de FlashBlade-systemen van Pure Storage, de ECS-toepassingen van Dell EMC, NetApp StorageGRID en de Scality RING-systemen.

Beschikbaarheid

De met flash geoptimaliseerde HyperStore-toepassing van Cloudian is leverbaar als een software-onlyproduct en als een vooraf geconfigureerde appliance; de HyperStore Flash 1000 Series. Voor deze laatste versie zijn er twee smaken.

De HyperStore Flash 1000 biedt 77 TB en 154 TB aan ruwe storagecapaciteit in een 1U-chassis. De toepassing bestaat uit 12 hot swap NVMe SSDs, waarvan er twee voor metadata zijn bestemd.

De HyperStore Flash 1500 beschikt over 12 hot-swap 3.5-inch diskdrives in capaciteit van 8 TB, 10 TB, 12 TB of 14TB in 1U-chassis. Daarnaast beschikt het 1U-chassisvan de HyperStore Flash 1500 appliance over twee hot-swap 960 GB 2.5-inch SSD’s voor metadata.

