‘VS willen handelsbeperkingen Huawei versoepelen’

De overheid van de Verenigde Staten lijkt op het punt te staan om het verbod op handel met Huawei te versoepelen. Dit betekent dat fabrikanten weer onder andere processors aan het Chinese telecombedrijf mogen leveren.

De geruchten komen bij een marktanalist vandaan, vermeldt de Financial Times. De analist suggereert dat cameraleverancier OmniVision binnenkort weer onderdelen aan Huawei zou mogen leveren.

Optimistisch

OmniVision levert onder andere camerasensors aan Huawei. Sony, die ook camerasensors levert aan het bedrijf, heeft nog niet op vragen van de Financial Times gereageerd. Samsung heeft verteld dat het weer oledschermen mag leveren.

Andere bedrijven uit Azië vertellen optimistisch te zijn dat ze binnenkort weer licenties krijgen om te handelen met Huawei. Ze vertellen de indicatie gehad te hebben dat chips voor smartphones geen probleem moeten opleveren.

Of dit ook gevolgen heeft voor de levering van netwerkapparatuur, is niet bekend.

Handelsverbod

In mei 2019 besloot de overheid van de Verenigde Staten bedrijven te verbieden om met Huawei te handelen. De Amerikanen vermoedden namelijk dat de Chinese overheid de apparatuur van Huawei kon gebruiken om te spioneren. Om verder met Huawei zaken te mogen doen, moeten handelspartners over een licentie beschikken.

Huawei heeft zelf altijd ontkend dat het bedrijf iets te maken heeft met Chinese spionage. Ook de Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft zich in de kwestie gemengd en vertelt dat er geen bewijs tegen Huawei is over Chinese spionage.