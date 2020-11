Intel brengt server-gpu uit ontworpen voor Android cloud gaming

Intel heeft zijn eerste gpu uitgebracht voor gebruik in servers. De grafische kaart is ontworpen om uit te blinken in het streamen van games en media naar Android-apparaten.

De nieuwe gpu is de nieuwste uiting van Intel zijn inspanningen om met de Xe-lijn een grotere speler te worden in de wereld van gpu’s. Het bedrijf wil uiteindelijk een mix van cpu-, gpu- en fpga-architecturen maken, een visie die het bedrijf XPU noemt.

Server GPU

De Intel Server GPU is gebaseerd op de Xe-LP-architectuur. Het is een SoC-ontwerp met een zuinige architectuur, een 128bit-pijplijn en 8GB aan ddr4-geheugen. Intel combineert vier van de chips op een PCIe 3.0 x16-kaart van driekwartlengte en volledige hoogte, schrijft ZDNet.

Intel claimt dat in een systeem met twee van de kaarten, meer dan 100 gebruikers tegelijk kunnen gamen via de cloud. Om wat voor game het hierbij gaat, heeft Intel niet duidelijk gemaakt.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe gpu van Intel is nu verkrijgbaar. Intel geeft aan dat het bedrijf al samenwerkt met verschillende partijen om de servers in gebruik te nemen. Hierbij noemt het bedrijf Gamestream, Tencent Games en Ubitus.

Intel heeft zijn nieuwe Xe-architectuur ook al naar laptops uitgebracht. Eerder deze maand maakte het bekend dat de Intel Iris Xe Max wordt verwerkt in laptops van Acer, Asus en Dell. Toen vertelde het bedrijf dat die gpu op het gebied van gaming vergelijkbaar is met de Nvidia GeForce MX350.