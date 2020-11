Intel kondigt snelle Iris Xe Max-gpu voor laptops aan

Intel heeft drie fabrikanten aangekondigd die zijn nieuwe Iris-gpu gaan verwerken in hun laptops. Acer, Asus en Dell gaan de nieuwe gpu proberen, die concurreert met instapchips van Nvidia.

De Intel Iris Xe Max is gebaseerd op dezelfde architectuur die ook te vinden is in andere Iris Xe-chips of de gpu’s in mobiele Intel-processors van de 11e generatie. De Max is echter uitgerust met 96 execution units en draait op een frequentie van 1,35 GHz, schrijft VentureBeat.

Vergelijkbaar met instap-aanbod Nvidia

Intel heeft de grafische processor in een test vergeleken met de Nvidia MX350, een instap-gpu van Nvidia die op dezelfde GP107-chip is gebaseerd als de GeForce GTX 1050 of Quadro P500. In de games waarin de chip getest is, presteert de Iris Xe Max grotendeels hetzelfde als de MX350, met een vergelijkbaar stroomverbruik.

Videobewerking

Waar de nieuwe gpu volgens Intel vooral winst moet boeken, is bij het draaien van videobewerkingssoftware. Met de Deep Link-technologie van Intel zou de chip 1,78 keer zo snel zijn in Hyper Encode-taken als de Nvidia GeForce RTX 2080, een high-end desktop-gpu die veel meer stroom verbruikt.

Laptops

Acer, Asus en Dell hebben al aangekondigd dat ze de chip in hun laptops gaan verwerken. Het gaat hierbij om de Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 en Dell Inspiron 15 7000 2-in-1. Dit zijn alle drie middenklasselaptops die vermoedelijk voor grofweg 1000 euro op de markt komen.

Uitbreiding gpu-aanbod

Intel werkt al enige tijd aan het verbeteren van zijn grafische processors. Tot op heden werden de chips alleen als aanvulling van processors gebruikt, maar het bedrijf is van plan om volgend jaar ook losse gpu’s uit te brengen voor gebruik in desktops en workstations.

