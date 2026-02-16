Versneld onderzoek naar Microsofts cloud- en AI-monopolie

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) versnelt het onderzoek naar Microsoft. De toezichthouder wil weten of het bedrijf grote delen van de enterprise computing-markt illegaal monopoliseert met cloudsoftware en AI-diensten, waaronder Copilot. Concurrenten hebben onlangs informatieverzoeken ontvangen met vragen over Microsofts licentie- en bedrijfspraktijken.

De FTC heeft de afgelopen weken de verzoeken uitgestuurd naar bedrijven die met Microsoft concurreren in zakelijke software en cloudcomputing. De verzoeken bevatten een reeks vragen over licenties en andere zakelijke praktijken van Microsoft. Minstens een half dozijn bedrijven kreeg de verzoeken, schetsen bronnen tegenover Bloomberg.

Met de verzoeken zoekt de FTC naar bewijs dat Microsoft het moeilijker maakt voor klanten om Windows, Office en andere producten op concurrerende clouddiensten te gebruiken. Ook vraagt de toezichthouder informatie over hoe Microsoft artificial intelligence, security en identity software bundelt in Windows en Office.

Eerdere aanpassingen na Europese klachten

Microsoft heeft al enkele veranderingen doorgevoerd nadat klachten van klanten en concurrenten over de licentiepraktijken opkwamen. Het bedrijf versoepelde het beleid enigszins, vooral om kleinere Europese cloudproviders beter in staat te stellen Microsoft-producten te hosten. Vorig jaar sloot Microsoft ook een overeenkomst met de Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE).

Microsoft stelt dat sommige producten niet volledig interoperabel zijn met rivaliserende clouds omdat de onderliggende technologie voor bepaalde functies verschilt. Daarnaast heeft een reeks schadelijke hacks toenemende druk gelegd op Microsoft om robuustere securityfuncties in kernproducten aan te bieden.

Volgens eerdere berichtgeving startte de FTC het onderzoek naar Microsoft in november 2024. De toezichthouder wil onder meer weten of Microsofts dominantie in clouddiensten de grenzen van eerlijke concurrentie overschrijdt.

Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen. FTC-onderzoeken leiden niet altijd tot handhavingsmaatregelen. Microsoft en de FTC hebben geen commentaar gegeven.

