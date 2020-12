Investeerder wil strategische ‘alternatieven’ van Intel

Investeerder hedge fund Third Point Management heeft chipfabrikant Intel in een brief opgeroepen snel belangrijke strategische maatregelen te nemen en om alternatieven te onderzoeken. Dit bericht de financiële nieuwssite Reuters. De oproep kan mogelijk tot een splitsing van de chipfabrikant leiden tussen de chipontwerpactiviteiten en het chipfabricageproces.

Een actieve investeerder, het hedge fund Third Point Management, heeft de directie van Intel onlangs een brandbrief gestuurd volgens Reuters. In deze brief geeft de investeerder zijn mening over een aantal problemen die het bij Intel ziet en welke uitdagingen het ziet die op de chipsetfabrikant afkomen. Daarnaast geeft het hedge fund hiervoor oplossingen.

Geconstateerde problemen

Volgens Third Point Management loopt Intel inmiddels achter op AMD in de datacenter- en de pc-markten. Ook heeft Intel volgens de investeerder een te beperkt marktaandeel op het gebied van AI-processors, waar Nvidia een grote speler is.

Een belangrijkere ‘klacht ’is dat Intel ook achteroploopt als het gaat om het fabricageproces van chipsets. Concurrenten als TSMC en Samsung lopen hierop voor. Zo is Intel op dit moment bezig om zijn productie om te bouwen naar het zeven-nanometerproces, terwijl de concurrenten al vijf-nanometer chipsets maken.

Meer concreet maakt de investeerder zich zorgen over de leidende marktpositie die Intel als Amerikaans bedrijf in de wereld heeft. Third Point Management is bang dat de markt voor chipsets voor datacenters, pc’s of andere kritische infrastructuur steeds afhankelijker wordt van bedrijven uit een ‘onstabiel’ Oost-Azië. Denk hierbij aan chipsetfabrikanten uit China, Zuid-Korea, Taiwan of Japan.

Strategische alternatieven

Als oplossing ziet Third Point Management dat Intel een investeringsmanager moet inhuren die de boel flink op de schop gaat gooien en zogenoemde ‘strategische alternatieven’ gaat ontwikkelen. Onder meer moet het personeelsbeleid worden aangepast, nu Intel veel talent ziet vertrekken naar concurrenten vanwege de status quo die binnen het bedrijf zou heersen.

Scheiding tussen productie en ontwerp

Eén van de voorgestelde alternatieven is het scheiden van het ontwerpen van chipsets en het fabricageproces. In een voorgesteld scenario zou Intel zijn chipsetfabricage-activiteiten in een joint-venture met een ander bedrijf moeten veranderen. Dus een ander bedrijf een aandeel geven in deze activiteiten. Het chipsetontwerp zou dan wel compleet in de handen van Intel moeten blijven. Effectief betekent dit dus een opsplitsing van de chipsetfabrikant.

Reactie Intel

In een reactie stelt Intel dat het altijd openstaat voor ideeën van zijn investeerders. De chipsetfabrikant kijkt er dan ook naar uit om verder met Third Point Management van gedachten te wisselen.

