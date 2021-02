President Biden werkt aan oplossingen voor chiptekorten

Het kabinet-Biden kijkt naar manieren waarop de steeds zwaardere tekorten van halfgeleiders kan worden opgelost. De Amerikaanse regering kijkt zowel naar korte- als langetermijnoplossingen.

Op de korte termijn wordt er vooral gekeken naar knelpunten in de bevoorradingsketen van de chips, vertelt Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis aan Bloomberg. Op de langere termijn kijken de beleidsvoerders naar manieren om inherente problemen op te lossen waar chipfabrikanten al jaren tegenaan lopen.

Joe Biden gaat naar alle verwachting een bevel tekenen dat een onderzoek van honderd dagen in gang zet. Het National Economic Council en het National Security Council gaan kijken naar de fabricage van halfgeleiders, kritieke mineralen, medische bevoorrading en grote batterijen zoals die in elektrische auto’s.

Brandbrief

Een groep van 21 bedrijven heeft een brief gestuurd naar de Amerikaanse president met een dringend verzoek voor sterke ondersteuning voor de binnenlandse productie van halfgeleiders. De brief werd onder andere getekend door de CEO’s van Intel, Qualcomm en AMD.

De bedrijven zijn bang dat de Verenigde Staten achterop komt te staan in de productie van microchips. Ze wijzen erop hoe de VS in 1990 nog verantwoordelijk was voor 37 procent van de chipproductie, terwijl dat vandaag de dag nog slechts 12 procent is.

Chipontwerpers kunnen voor de productie van hun nieuwste microchips eigenlijk alleen nog maar aankloppen bij het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung. Deze bedrijven verplaatsen steeds meer van hun productie naar China. Spanningen tussen de VS en China kunnen echter leiden tot chiptekorten.

Chiptekorten

En die chiptekorten zijn er zeker. Zowel TSMC als Samsung hebben moeite om de huidige vraag naar halfgeleiders bij te benen en ook autofabrikanten klagen dat ze niet aan de benodigde onderdelen voor hun auto’s kunnen komen. Sommige autofabrikanten voelen zich zelfs genoodzaakt om tijdelijk productielijnen stil te leggen, omdat ze simpelweg niet aan de onderdelen kunnen komen om hun auto’s af te maken.

