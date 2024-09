Intel zit in perfect storm, is een overname de uitweg?

Het gaat nog steeds niet heel goed bij Intel. Of het bedrijf nog niet genoeg aan haar hoofd had, is afgelopen weekend de druk verder opgevoerd. Volgens anonieme bronnen van The Wall Street Journal zou Qualcomm aan Intel gevraagd hebben of het openstaat voor een overname. Qualcomm ziet dus mogelijkheden om Intel in te lijven.

Het klinkt een beetje als de omgekeerde wereld en dat vraagt om een analyse van onze chipsredacteur, Erik van Klinken. De kans dat Intel daadwerkelijk wordt overgenomen door Qualcomm lijkt uitermate klein, maar financieel gezien ook niet onmogelijk. Tegelijk zorgt een dergelijke discussie er ook voor dat bedrijven met nog diepere zakken daar ook over na gaan denken. Daarnaast zit Intel nu al jaren in de problemen door verkeerde strategische keuzes, is de beurskoers flink ingestort en is het de vraag hoeveel krediet het management nog krijgt van aandeelhouders. De vraag is hoe zij tegen een overname aan kijken.

Ondertussen is Intel druk bezig met reorganiseren, het aantal werknemers wordt gereduceerd, divisies worden afgesplitst en investeringen uitgesteld. Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks, waarin de toekomst van Intel centraal staat.

