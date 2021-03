Tech Data fuseert met Synnex in deal van 7,2 miljard dollar

Tech Data heeft besloten om te fuseren met concurrent Synnex. De deal wordt gewaardeerd op 7,2 miljard dollar, omgerekend ruim 6 miljard dollar.

IT-distributeur Tech Data was het grootste beursgenoteerde bedrijf in Tampa Bay voordat het in 2019 werd overgenomen door private equity-bedrijf Apollo Global. Synnex had op zijn beurt in 2020 een omzet van 24,68 miljard dollar en is een belangrijke concurrent van Tech Data. De bedrijven hebben samen een jaaromzet van 57 miljard dollar, met meer dan 22.000 werknemers, aldus een persbericht.

Een gedurfde nieuwe weg

In een maandag gehouden earnings call zeiden de directeuren van beide bedrijven dat de fusie transformatief was en de beste kwaliteiten van de bedrijven zal samenbrengen om de financiële en geografische kracht te vergroten. Rich Hume, CEO van Tech Data, die aanblijft en het gecombineerde bedrijf als CEO zal leiden, stelt dat het combineren van de bedrijven het reeds bereikte momentum versnelt.

De president en CEO van Synnex, Dennis Polk, wordt uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur, waardoor hij onder meer actief zal zijn in strategische en integratieprojecten.

Gecombineerd zal de wereldwijde voetafdruk van de bedrijven meer dan 100 landen in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific omvatten.

Wie krijgt wat?

Private equity Apollo Global (de eigenaar van Tech Data) zal 45 procent van de gecombineerde aandelen bezitten. Synnex zal 55 procent bezitten.

Apollo zal in totaal 44 miljoen aandelen van gewone Synnex-aandelen bezitten, naast de herfinanciering van de bestaande Tech Data netto schuld en aflosbare preferente aandelen voor een totaalbedrag van 2,7 miljard dollar of 2,3 miljard euro.

Apollo Global Management’s senior partner Matt Nord verklaart dat toen zij Tech Data verwierven, zij het potentieel voor groei zagen en de mogelijkheid om op lange termijn waarde te produceren.

