‘Apollo Global biedt 5 miljard dollar op Tech Data’

Tech Data heeft de aandacht getrokken van Apollo Global Management. Apollo Global Management, een private equity-bedrijf, zou namelijk een bod op de leverancier hebben uitgebracht.

Tech Data heeft weinig te klagen. Ondanks een groot datalek dat in juni dit jaar ontdekt werd, zijn de aandelen van het bedrijf meer waard dan ooit. Investeerders zijn bovendien optimistisch over de vraag van mkb’ers naar de producten en diensten van Tech Data, ook al zijn er zorgen dat de Amerikaanse economie minder sterk wordt.

Apollo Global Management biedt dan ook geen klein bedrag voor de organisatie. Het private equity-bedrijf zou 130 dollar (116 euro) per aandeel willen betalen, stellen bronnen tegenover Reuters. Dat is meer dan de aandelen nu waard zijn: aan het eind van de handelsdag dinsdag waren deze namelijk 111,34 dollar waard.

Het aanbod betekent dat Apollo Global Management het bedrijf – mits het bod geaccepteerd wordt – voor bijna 5 miljard dollar (4,49 miljard euro) in handen krijgt. De bronnen stellen echter dat het helemaal niet zeker is dat het bod geaccepteerd wordt, of dat Tech Data zelfs ook maar in onderhandeling gaat met Apollo Global Management.

Interesse in de sector

Tech Data is een Amerikaans bedrijf dat computers, mobiele telefoons, printers, servers en andere IT-infrastructuur levert aan resellers en retailers. Deze sector blijkt populair onder private equity-bedrijven. Zo kocht CVC Capital Partners in januari ConvergeOne Holdings, dat networking- en samenwerkingsproducten distribueert.

Apollo Global Management heeft ook al eerder interesse in de sector getoond. Vorig jaar bood het bijvoorbeeld 7,5 miljard dollar voor Ingram Micro. Ingram Micro sloeg dat bod echter af.

Wat Apollo Global Management precies met het bedrijf van plan is als het bod geaccepteerd wordt, is onduidelijk. Het bedrijf weigerde namelijk te reageren. Tech Data heeft ook niet op het gerucht gereageerd.

Datalek bij Tech Data

Tech Data kwam deze zomer nog minder positief in het nieuws, toen bleek dat er 264 GB aan data gelekt was. Het ging om client servers, facturen, SAP-integraties en plain text-wachtwoorden. Ook bleken bank- en betalingsinformatie, volledige namen en e-mailadressen inzichtelijk.

Het bedrijf dichtte het lek al snel: twee dagen nadat onderzoekers de fout bij het bedrijf meldden, was het probleem opgelost.