‘Amazon werkt aan eigen netwerkchips’

Amazon zou zijn begonnen met het ontwerp van zijn eigen netwerkchips. Daarmee zou het bedrijf bottlenecks in zijn eigen infrastructuur willen oplossen.

Het ontwerp van de eigen netwerkchips zou voortvloeien uit de overname van Annapurna Labs. Amazon nam die Israëlische chipontwerper in 2015 over voor 350 miljoen dollar, of ongeveer 300 miljoen euro, schrijft TheVerge op basis van een artikel in The Information.

Met de nieuwe netwerkchips wil Amazon zijn eigen netwerkinfrastructuur verbeteren. De chips moeten vooral in netwerkswitches terechtkomen, die uiteraard ook door Amazon geschreven software draait. Het bedrijf bouwt al dergelijke switches, maar maakt daarbij nu nog gebruik van chips van Broadcom.

Graviton en Trainium

Het is niet het eerste product dat voortvloeit uit de overname van Annapurna Labs. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de Graviton-processor en zijn succesvolle opvolger, de Graviton2. Amazon zet die laatste chip inmiddels zeer breed in voor verschillende AWS-diensten. Het bedrijf vervangt steeds meer Intel-chips met de zelfgemaakte Arm-chip.

In december vorig jaar kondigde Amazon zijn Trainium-chip aan. Deze chip, ook ontworpen door Annapurna Labs, is specifiek bedoeld voor workloads op het gebied van machine learning. Hij zou sneller moeten zijn dan concurrerende chips op basis van gpu’s.

Ook buiten het werk van Annapurna Labs heeft Amazon ruime ervaring met het ontwerpen van chips. Zo werkte het bedrijf eerder samen met MediaTek aan chips voor zijn slimme speakers in de Echo-reeks.

Plannen met de chip onduidelijk

Specifieke informatie over de netwerkchip laat nog op zich wachten. Ook is het niet duidelijk voor hoeverre klanten van AWS hier specifieke voordelen aan gaan beleven. Vermoedelijk heeft Amazon alleen directe plannen om de chip in zijn interne netwerken in te zetten.