Ziggo verhoogt snelheden van internetverbindingen

Telecomprovider Ziggo heeft een snelheidsverhoging aangekondigd voor bijna al zijn internetabonnementen. In de goedkoopste abonnementen krijgen vooral de uploadsnelheden een boost, al biedt het bedrijf op dat gebied nog steeds niet meer dan 50Mbit/s aan.

Ziggo heeft de snelheidsverhogingen aangekondigd op zijn website. De enige abonnementen die gelijk blijven, zijn de gigabitabonnementen. Die behouden hun down- en uploadsnelheden van 1000 en 50 Mbit/s. De provider zegt dat daarmee al de hoogst mogelijke snelheden van het netwerk worden aangeboden.

Wijzigingen

De wijzigingen in de snelheid zijn als volgt:

Zakelijke abonnementen Nieuwe snelheid

(download/upload, Mbit/s) Oude snelheid

(download/upload, Mbit/s) Zakelijk Internet Start 100 / 30 60 / 10 Zakelijk Internet Complete 500 / 40 300 / 40 Zakelijk Internet Plus 700 / 50 400 / 40 Zakelijk Internet Max 700 / 50 600 / 50 Zakelijk Internet Giga 1000 / 50 (ongewijzigd) 1000 / 50 Connect ZZP Pro 200 500 / 40 200 / 40 Connect ZZP Instap 50 / 20 25 / 5

Consumentenabonnementen Nieuwe snelheid

(download/upload, Mbit/s) Oude snelheid

(download/upload, Mbit/s) Internet Basic 40 / 5 25 / 2,5 Internet Start 75 / 10 50 / 5 Internet Start XXL 150 / 15 100 / 10 Internet Complete 300 / 30 250 / 25 Internet Max 600 / 40 500 / 40 Internet Giga 1000 / 50 (ongewijzigd) 1000 / 50

Snelheid was sinds 2019 ongewijzigd

De laatste snelheidsverhoging van Ziggo stamt uit 2019. De oude snelheden waren dus de afgelopen twee jaar ongewijzigd. Wel heeft het bedrijf in de tussentijd zijn gigabitabonnementen toegevoegd, die inmiddels in bijna heel Nederland beschikbaar zijn. De prijzen van alle abonnementen worden niet aangepast. Ziggo heeft echter de neiging om snelheidsverhogingen niet tegelijk door te voeren met prijsverhogingen, dus het is niet onwaarschijnlijk dat dat volgend jaar volgt.

Docsis

Ziggo is voor zijn internetverbindingen afhankelijk van zijn coaxnetwerk en maakt daarbij gebruik van de Docsis-techniek. Hiermee zijn relatief hoge downloadsnelheden mogelijk, maar omdat het frequentiespectrum in coaxkabels voornamelijk voor zenden ingedeeld is, blijven de uploadsnelheden achter. Ziggo hoopt op termijn de snelheden te kunnen verhogen door analoge radio- en tv-zenders uit te schakelen. Het is echter niet duidelijk of Ziggo ooit nog de uploadsnelheden van glasvezel gaat kunnen bijbenen.

Router opnieuw opstarten

De snelheidsverhogingen worden op maandag 12 april om 12:00 uur doorgevoerd. Voor de meeste gebruikers is de wijzigingen niet meteen merkbaar; de modem moet eerst opnieuw worden opgestart. Dit kan een gebruiker zelf doen, maar anders regelt Ziggo dat uiterlijk eind mei op afstand.

