Wifi Garantie biedt Ziggo zeldzame kans om zich te onderscheiden

Sinds deze week biedt Ziggo als eerste Nederlandse provider Wifi Garantie. Elke gebruiker heeft vanaf nu de keuze uit drie verschillende pakketten, afhankelijk van hun eigen benodigdheden.

Ziggo heeft een overzicht gegeven van de verschillende profielen die passen bij de nieuwe pakketten. Hieronder heeft de provider de belangrijkste details gegeven (de tekst gaat verder onder de afbeelding)

Bron: Ziggo

Meer mogelijkheden

De wifi-versterkers en voortdurende ondersteuning moeten de kans op onderbrekingen minimaliseren. Die hoeven niet om problemen bij de provider te draaien, die in absolute termen voor elke Nederlandse aanbieder eigenlijk minimaal zijn. In plaats daarvan wijst Ziggo ook naar dikke muren, meerdere verdiepingen en een overvloed aan apparaten die de wifi-sterkte laten afnemen.

Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo spreekt over wifi-garantie “ná de voordeur”. “Ziggo zette enkele jaren geleden de standaard met supersnel 1 gigabit per seconde internet in heel Nederland. Nu verhogen we de lat opnieuw. Betrouwbare wifi in huis is inmiddels onmisbaar. Daarom wil je als klant dag en nacht, en elke dag van het jaar meteen geholpen worden als er ergens in huis minder goede wifi is. Met de juiste producten en continue ondersteuning bieden we klanten de zekerheid die ze zoeken en dat tegen een scherpere prijs.”

Maar hoe?

Zoals wel vaker draait deze aankondiging van Ziggo om de oplossing zelf, niet de technische basis hiervoor. Wel weten we dat het voor providers steeds eenvoudiger wordt om meer betrouwbaarheid in hun producten in te bouwen. Zo zagen we deze week dat Cisco hard werkt aan het uitbreiden van Agile Services Networking, waarmee de lokale prestaties van eindgebruikers beter meetbaar dan ooit zijn. Deze last mile is voor aanbieders een fors probleem, aangezien het alle optimalisaties vóór de voordeur kan elimineren door specifieke beperkingen (zoals dikke muren).

De eindgebruiker zal het worst wezen waar hun internetproblemen door komen: zij zullen nu eenmaal klagen als ze niet de dienst krijgen die ze hebben gekocht. Het zo betrouwbaar mogelijk maken van lokale verbindingen kan daardoor een onderscheidend aspect zijn voor elke provider, zodat de Net Provider Score (NPS) omhoog wordt getild. Dat wil zeggen: het nieuwe Wifi Garantie-product van Ziggo kan door de beloftes waar te maken de competitieve Nederlandse markt meer in de eigen richting duwen, iets dat lastig is op basis van de al hoge snelheid en bereikbaarheid en de voordelige prijzen. Dat laatste wapenfeit wordt ons door zowel providers zelf als neutrale experts op het hart gedrukt: de marges zijn al flinterdun, dus elk voordeel voor VodafoneZiggo, Odido of KPN is goud waard.

