VodafoneZiggo hervat de uitrol van internet met een downloadsnelheid tot 1Gbit/s in Rotterdam Hoogvliet, nadat eerder Utrecht en Den Haag aan de beurt waren. Binnen anderhalf jaar moet heel Nederland over het snelle internet kunnen beschikken.

VodafoneZiggo heeft grote plannen heeft met het netwerk. Waar het half september in een aantal plaatsen beschikbaar is, moet het eind 2020 al aan ongeveer 3,5 miljoen aansluitingen 1Gbit/s-internet kunnen leveren. Rotterdam en omstreken staan gelijk aan 1 miljoen aansluitingen.

Glasvezelkabels

Het opzetten van het netwerk heeft heel wat voeten in aarde. Er zijn ruim 53.000 aansluitkabels vervangen in 29.214 straatkasten en bij huisaansluitingen zijn 560.000 nieuwe connectoren geplaatst. Dit was nodig om het Ziggo-netwerk voor te bereiden. Het nieuwe internet werkt via glasvezelkabels en biedt tien keer sneller internet dan het gemiddelde is in Nederland (dat is 100 Mbps).

Hoewel de uploadsnelheid vooral voor bedrijven erg interessant is (omdat die vaak in één keer veel informatie versturen), heeft het 1Gbit/s-netwerk vooral waar het gaat om downloaden veel invloed op huishoudens. Zeker nu mensen vaker slimme apparaten in huis hebben, wordt er veel druk op het huidige netwerk gelegd. Dit ‘nieuwe’ internet moet ervoor zorgen dat mensen zonder problemen met veel toestellen tegelijk aan hetzelfde internet verbonden kunnen zijn.

VodafoneZiggo Giga

VodafoneZiggo was eerder al van plan om dit netwerk verder uit te breiden, maar pauzeerde door de pandemie en het thuiswerken. Immers zorgen de werkzaamheden ervoor dat het internet tijdelijk niet werkt bij mensen, iets dat extra vervelend is als je thuiswerkt en niet naar kantoor kunt. Het nieuwe abonnement van VodafoneZiggo is nu beschikbaar voor mensen in Hoogvliet. Het abonnement voor 1Gbit/s-internet is 76,50 euro per maand (Giga).