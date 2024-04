Door een inflatiecorrectie gaan de prijzen bij Ziggo per 1 juli 2024 omhoog. De tarieven stijgen met 1 euro per maand voor internet en 50 cent voor opties met Ziggo GO en Vast Bellen.

Ziggo voert de prijscorrectie door voor klanten die vanaf 1 april nieuwe abonnementen afsluiten, een wijziging doorvoeren of hun contract verlengen. De huidige tarieven voor zakelijke diensten bevatten de prijswijziging nog niet. Tegenover Techzine geeft VodafoneZiggo aan dat overige diensten zoals Safe Online XL in prijs ongewijzigd blijven en nog altijd gratis zijn als klanten Vodafone- en Ziggo-diensten combineren.

De prijzen zullen voor klanten nooit hoger uitvallen dan 2 euro per maand (internet+GO+Vast Bellen). Volop Bellen, het onbeperkte telefoniepakket, stijgt met 55 cent.

De prijsverhoging werd als eerste vermeld door Breedbandwinkel.nl, dat zich richtte op de stijging die ook voor consumenten geldt. De prijsverhoging is identiek voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Eventuele kortingen blijven bestaan tot het desbetreffende contract is verlopen.

CBS-inflatiepercentage

Ziggo legt uit dat het dergelijke prijsstijgingen doorvoert op basis van CBS-cijfers. “Een prijsstijging in Nederland heeft ook invloed op onze kosten. We bekijken elk jaar of we deze gestegen kosten in onze prijzen doorvoeren,” merkt het bedrijf op. Het inflatiepercentage voor 2023 bedroeg 3,8 procent. De Ziggo-prijsstijgingen zijn echter kleiner dan dat met gemiddeld 2,5 procent.

Het doorvoeren van een inflatiecorrectie is wettelijk toegestaan en komt vaker voor. Zo verhoogden KPN en VodafoneZiggo in september hun mobiele abonnementsprijzen, waarbij het percentage aanzienlijk hoger lag (8,4 procent).

