Netgear introduceert nieuwe zakelijke WAX 620 wifi 6 access point

Netgear heeft onlangs een nieuw zakelijk WiFi 6-accespoint, de Netgear WAX 620, op de markt gebracht. Dit access point is volgens de leverancier van netwerkoplossingen vooral geschikt voor gebruik in kleinere bedrijven.

Met het nu uitgebrachte access point kunnen kleinere bedrijven een optimale wifi-dekking bieden. Denk daarbij aan toepassing in onder andere scholen, kleine productieomgevingen en in magazijnen. Het access point is een versie van de bestaande beheerde Netgear Insight Managed WiFi 6 AX3600-accespoints van de leverancier.

Hoge verbindingssnelheden

De nu uitgebrachte WAX 620 beschikt dankzij de wifi 6-technologie over hoge verbindingssnelheden. De ondersteunde 2.4 GHz- en 5.0 Ghz-frequenties kunnen tot acht datastromen faciliteren met een gemiddelde throughput van tot 3,6 Gbps. Hierdoor kunnen individuele gebruikers een snelheid krijgen tot 1 Gbps. In totaal kan een Netgear WAX 620-accesspoint 256 eindgebruikers compleet dekken en 75 ‘meelifters’.

Inzetbaarheid

De access points zijn ook compatibel met de oudere wifi-standaarden en kunnen door de Instant Mesh-functionaliteit ook beter en gemakkelijker onderling met elkaar worden verbonden. De WAX 620-accespoints kunnen naast als access point, ook worden ingezet als een bridge, een wifi-repeater of als een gecombineerde brige en access point. Verder beschikt de access point verder over een Gigabit Ethernet-poort die eveneens als een wifi 6 2,5 Gbps PoE-poort fungeert.

Security-eigenschappen

Naast uitgebreide dekkingsmogelijkheden en snelle verbindingen, beschikt de Netgear WAX 620 ook over uitgebreide securityfunctionaliteit. Denk hierbij aan WPA3 128-bit- tot 192-bit-encryptie. Daarnaast is het met de acces point mogelijk om beveiligde virtuele LAN-verbindingen (VLANs) in te richten tot acht verschillende SSID’s.

De Netgear WAX 620-accesspoint kunnen worden beheerd, on-site of op afstand, met behulp van beheertools als Netgear Insight. Het access point is per direct beschikbaar.

