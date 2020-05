Netgear Orbi Pro; De kracht van access points, zonder netwerkkabels

We kregen van Netgear de vraag of we eens ons licht konden laten schijnen op nieuwe Netgear Orbi Pro-producten. Hiermee kan je met verschillende access points eenvoudig een draadloos netwerk opzetten, zonder dat je ze allemaal hoeft te voorzien van een netwerkkabel. Belangrijkste vraag: kan je wel zonder die netwerkkabel in een zakelijke omgeving?

Even terug naar het begin van de Netgear Orbi-producten. De productnaam is zeker niet nieuw. Begin 2017 schreven we al een Netgear Orbi-review, toen nog de consumentenversie, later dat jaar kwam vervolgens de Netgear Orbi Pro-review aan bod. Destijds waren we best kritisch op Netgear. De producten werkten weliswaar goed, maar ze werden gepresenteerd als mesh-producten terwijl ze dat theoretisch gezien niet waren. De verschillende access points werkte enkel in een stertopologie, wat betekent dat een satelliet (access point) alleen werkte als die in directe verbinding stond met de router. Een satelliet kon toen nog niet via een andere satelliet verbinding maken met de router. Dat is wel de theorie achter mesh. Het heeft uiteindelijk best lang geduurd om dit op te lossen en het ook echt goed te laten werken. Nu schrijven we dit artikel niet om oude koeien uit de sloot te halen, want vergis je niet hoe complex deze technologie is. Vooral ook hoe lastig het is om de firmware zo te ontwikkelen dat het vlekkeloos werkt. Uiteindelijk heeft Netgear het wel voor elkaar gekregen om dit vlekkeloos te laten werken.

Op welke plek komt de Netgear Orbi Pro het beste tot zijn recht?

Om de technologie nog even volledig te duiden: Netgear concurreert met zijn Orbi Pro eigenlijk met de oude vertrouwde access point. Een product dat Netgear overigens ook gewoon in zijn portfolio heeft. In een kantoor waar je met meer dan tien mensen werkt heb je vaak meerdere opstelpunten nodig voor het draadloze netwerk. Als het een standaard kantoorpand betreft waar overal netwerkbekabeling ligt is de aanschaf van access points de eenvoudigste oplossing.

Er zijn echter veel situaties waar je meerdere opstelpunten nodig hebt, omdat je een grotere ruimte moet dekken of waarbij die netwerkkabels nog niet aanwezig zijn. Dan moet je iets creatievers hebben en daar komt Netgear met de Orbi Pro om de hoek kijken. Stel dat je een bedrijfspand hebt met een grote open ruimte, een flinke winkel, een kantoor in een historisch pand of je organiseert veel events op steeds andere locaties. Dat zijn ruimtes waar niet het standaard systeemplafond aanwezig is waar je wat netwerkkabels overheen kan gooien. Voor die locaties is de Orbi Pro op zijn best.

Hoe werkt de Netgear Orbi Pro?

Waar normale access points worden aangesloten middels een netwerkkabel, is dat bij de Orbi Pro optioneel. De satellieten zoals Netgear de access points noemt verbinden draadloos met elkaar. Wat Netgear gedaan heeft is de satellieten voorzien van antennes voor zowel de 2,4 GHz- als de 5GHz-band om alle endpoints mee te verbinden. Daarnaast zijn er extra 5GHz-antennes geplaatst die dedicated zijn voor verkeer tussen satellieten of tussen de satelliet en de Orbi Pro router. Op die manier kan je over een grote afstand een groot dekkend netwerk aanleggen zonder kabels te trekken. Je hebt alleen een aantal stopcontacten nodig.

Voor deze test had Netgear ons gevraagd om de Orbi Pro Ceiling-satelliet te testen (SRC60). Dit is een plafondmodel met een andere vormgeving dan de normale satellieten, maar kan hierdoor een veel groter gebied dekken (tot wel 230 m2). Een normale satelliet kan een gebied van zo’n 175 m2 dekken. Alle units beschikken over drie banden om mee te verbinden, waarmee de maximale snelheid uit komt op zo’n 3000 Mbps (1773+866+400). Dit is echter wel meer een theoretische snelheid dan wat je in de praktijk kan halen. We halen in onze praktijktest, op een netwerk waar meer dan 40 apparaten mee zijn verbonden, verdeeld over 4 satellieten, zo’n 150 tot 250 Mbit/s afhankelijk van de afstand en muren tussen het endpoint en de satelliet. De snelheid is dus ruim voldoende voor elke denkbare toepassing.

Combinatie van gebruiksvriendelijkheid en de technisch wereld

Uiteindelijk probeert Netgear twee werelden te combineren die moeilijk samengaan. Aan de ene kant is er een zeer complexe netwerkinfrastructuur en aan de andere kant heeft het bedrijf het doel dat iedereen de Orbi moet kunnen installeren en gebruiken. Het moet gebruiksvriendelijk maar bovenal heel simpel zijn. Iedereen moet deze producten kunnen kopen, uitpakken en installeren. Ze hebben dan ook een app ontwikkeld (beschikbaar voor iOS en Android) waarmee je de installatie en basisconfiguratie met een stappenplan kan doorlopen.

Over de periode van de afgelopen zes maanden hebben wij het systeem meerdere keren geïnstalleerd, want onze eerste installatie met de nieuwe producten verliep niet vlekkeloos. We kregen de boel niet aan de praat via de app en moesten via de webinterface uiteindelijk het netwerk configureren. Dat is niet superingewikkeld, maar wel een stap extra die zeker niet iedereen kan of wil zetten.

Een andere reden om de configuratie te herzien, waren de verbindingsproblemen in de eerste weken. Endpoints vielen spontaan van het netwerk af of waren niet langer bereikbaar. Er waren zelfs satellieten die de router niet konden vinden. Hoewel de stertopologie het beste werkt, hebben we ook gekeken hoe het netwerk opereert met een extra satelliet ertussen. Dit was de eerste weken geen aanrader qua prestaties. Inmiddels heeft Netgear dit veel beter voor elkaar.

Wij krijgen af en toe het idee dat Netgear wellicht wat teveel druk zet op zijn personeel om producten naar de markt te brengen. We hebben het bij de eerdere Orbi-versies gezien en nu weer. De firmware is in de eerste maanden gewoon nog niet goed genoeg, de kinderziektes moeten er dan nog uit. Nu we zes maanden verder zijn, kunnen we oprecht concluderen dat we in 2020 geen enkel probleem meer gehad hebben in het netwerk. Vergis je niet, we testen het dagelijks en veranderen om de zoveel weken wat instellingen en posities om te zien hoe stabiel de opstelling is en of we zaken nog kunnen verbeteren.

We vermoeden dat de nieuwe vormgeving van de Ceiling-unit mogelijk ook een extra uitdaging heeft gegeven. Dat de algortimes die de signalen uitsturen daar nog wat meer rekening mee moesten houden. Alle andere units hebben wel dezelfde vorm.

In de afgelopen maanden hebben we ook gemerkt dat zowel de installatie als de algehele prestaties bij elke firmware-versie beter werden. In het begin werden de Orbi’s ook nog op een extreem druk kanaal geconfigureerd, waar ze met de nodige buren het gevecht aan moesten om het signaal goed over te brengen. Inmiddels vindt er een scan plaats bij de installatie en wordt er gekozen voor een kanaal wat niet zo druk bezocht is. Nu is het voor een gebruiker zonder technische kennis mogelijk om de Orbi Pro te installeren, dat doel is inmiddels wel gehaald. Er valt ongetwijfeld handmatig altijd wel wat te optimaliseren, maar de installateurs die over de vloer komen zijn meestal ook van het ophangen en wegwezen. Het finetunen van een netwerk kost tijd en Netgear moet dat proberen te automatiseren. Nu checkt het de kanalen alleen bij de installatie, van mij mag dat best nog wat actiever.

Is Orbi Pro voor mij geschikt?

We hebben natuurlijk al even stil gestaan bij wat voor soort gebouwen of panden de Orbi Pro geschikt is. Dat is een prima leidraad, zeker als je geen kabels wil trekken kan de Orbi Pro echt een verademing zijn. Een installatie waar je normaal een dag mee kwijt bent is nu in minder dan een uur gebeurd. Ook kan je de Orbi Pro flink uitbreiden. Aan de Orbi Pro-router kan je maar liefst 7 satellieten hangen. Dat is 8×230 m2 of 8×175 m2. Er zijn niet veel bedrijven die zoveel oppervlakte hebben dat gedekt moet worden.

De Orbi Pro is ook geschikt voor evenementen. Het enige dat je nodig hebt is een stopcontact. Als ze eenmaal geconfigureerd zijn vinden ze elkaar wel om een groot Mesh-netwerk te creëren. Uiteindelijk moet de Orbi Pro het hebben van zijn eenvoud en flexibiliteit.

Zakelijke features

Tot slot beschikt de Orbi Pro ook gewoon alle zakelijke features die het mkb verlangt. Je kan maximaal drie draadloze netwerken uitzenden en scheiden van elkaar, bijvoorbeeld een netwerk voor pc’s en smartphones en een ander netwerk voor industriële machines. Het is ook handig voor een bekend gastnetwerk, bijvoorbeeld een showroom van een autobedrijf waar veel klanten over de vloer komen. Daar kan je ook een captive portal op aanmaken waar klanten eerst akkoord moeten gaan met de voorwaarden en de laatste aanbieding ook nog even in beeld kan worden gebracht.

Al met al is de Netgear Orbi Pro een flexibele en eenvoudige oplossing voor een draadloos bedrijfsnetwerk met uitstekende prestaties. Alles bij elkaar is het ook prima te betalen. De prijs ligt ongeveer gelijk aan traditionele access points, je hebt al een Orbi Pro Router met satelliet voor 369 euro. Voor één router met vier satellieten ben je iets minder dan 1.000 euro kwijt.