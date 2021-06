Nvidia zet flink in op servers voor AI-workloads

Nvidia heeft tijdens het Computex 2021-evenement serversystemen aangekondigd die zich richten op het kunnen verwerken van grote hoeveelheden AI-workloads. Ook zijn sommige systemen voorzien van de eigen nieuwe BlueField-2 data processing units en straks ook met processors van het overgenomen Arm.

Nvidia ziet AI steeds meer als de belangrijkste drijfveer achter het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en oplossingen. Hiervoor is het druk bezig met het uitbreiden van zijn serverportfolio, vaak in samenwerking met partners, die het verwerken van grote AI-workloads voor bedrijven moet vergemakkelijken in hun eigen omgevingen of in de cloudomgeving van Nvidia.

De techgigant lanceerde eerder dit jaar al een voor AI-workloads gecertificeerde batch van serversystemen en komt nu met een tweede serie. De serversystemen moete de beste prestaties voor AI-workloads bieden en combineren hiervoor onder de motorkap onder meer de CPU’s met de GPU’s van Nvidia en netwerkadapters van het eigen dochterbedrijf Mellanox. Deze combinatie, samen met de best practices van de partners, moeten bedrijven de beste hardware-opties bieden voor het draaien van AI-workloads in hun eigen on-premise datacenters of in een hybrid of public cloudomgeving.

Technologie en partnerecosysteem

De x86-servers zijn gecertificeerd om de AI Enterprise suite van Nvidia, een toolset voor AI- en data-analytics en het nieuwe Omniverse Enterprise ontwerpplatform te draaien. Ook integreren de serversystemen met VMware vSphere en het containerorkestratieplatform Red Hat OpenShift. De meest krachtige systemen zijn ook nog voorzien van Nvidia A100 Tensor Core GPU’s en de A40-, A30- en A10 Tensor Core GPUs.

Partners waarmee Nvidia samenwerkt zijn onder meer Dell Technologies, HPE, Lenovo, AsusTek en Super Micro. Andere bedrijven waarmee samenwerkingen zijn aangegaan, zijn onder meer Advantech, Altos, ASRock, Gigabyte Technology en Quanta Cloud Technology. Voor de meest geavanceerde AI-training en clouddiensten bieden Dell Technologies, HPE, Super Micro en Nettrix systemen op basis van het Nvidia HGXTM accelerated computing platform.

Integratie BlueField-2 data processing units

Nvidia heeft ook aangekondigd dat sommige van de nu gepresenteerde systemen nu de eigen nieuwe BlueField-2 data processing units aan boord hebben. Deze data processing units, waarover we vorig jaar schreven, moeten de hardwareprestaties optimaliseren. Bijvoorbeeld het afhandelen van taken rondom infrastructuurbeheer in datacenters. Denk daarbij aan het scannen van het netwerkverkeer op malware en het orkestreren van de storage. Deze taken zouden anders zijn afgehandeld door de CPU’s. De eerste Nvidia-systemen met de BlueField-2 data processing units komen later dit jaar beschikbaar.

Servers op basis van Arm

Verder kondigde Nvidia aan dat zijn serversystemen binnenkort ook op basis van de eigen Arm-chipsets worden geleverd. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Gigabyte en Wiwynn. De systemen krijgen Arm Neoverse CPU’s en de Nvidia Ampere GPU’s. Ook krijgen enkele modellen de beschikking over de BlueField-2 data processing units. Deze systemen moeten begin 2022 beschikbaar komen.

