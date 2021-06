Investeerders staken overnamepoging KPN

Het overnamebod op KPN dat EQT en Stonepeak in april uitbrachten is definitief van tafel. Nieuwe bedenktijdwet en mogelijke overheidsbemoeienis lijken de boosdoeners te zijn.

Het vijandige overnamebod dat het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak in april hadden uitgebracht is ingetrokken, zo weet het Financieele Dagblad. Het bod van zo’n 12 miljard euro was begin april uitgebracht en begin mei officieel door KPN afgewezen.

Eerder kocht EQT al glasvezelnetwerker Zayo Group en Delta Fiber. De interesse van EQT leek dan ook vooral gericht op de inkomsten van het glasvezelinfrastructuur van KPN. Die had echter geen interesse in het bod. Daarbij komt dat het netwerk onder de kritieke infrastructuur wordt gerekend, wat dankzij een andere nieuwe wet betekent dat de overheid akkoord zou moeten gaan. Bovendien ging in mei de nieuwe bedenktijdwet in, die KPN nog eens zes maanden de tijd geeft om iets te doen met het bod.

Geen kans op overname

“Ik snap gewoon niet waar alle kandidaten aan beginnen. KPN zal sowieso niet verkocht worden aan een private-equitypartij,” reageerde voormalig KPN-topman Ad Scheepbouwer kort geleden nog tegen de Telegraaf. Volgens hem is een potentiële overname volstrekt kansloos. In mei zei KPN-CEO Joost Farwerck al dat het bedrijf voor het eerst in 26 jaar aan het investeren is in infrastructuur en geen interesse heeft om overgenomen te worden.

Een extra horde voor een overname is dat KPN een stichting heeft die in staat is een meerderheidsbelang op te bouwen om zo een deal tegen te kunnen houden. Dat gebeurde in 2013, tegen het Mexicaanse America Movil. Nu de EQT deal dood is, lijkt ook die van KKR, die aanklopte na EQT, van de baan te zijn.