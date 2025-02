Investeerders zien in Alibaba nieuwe Chinese AI-gigant

Investeerders zien voor Alibaba een nieuwe leidende rol weggelegd op het gebied van AI. Op de beurs was de e-commerce- en techgigant recent zeer in trek, waardoor de bedrijfswaarde steeg met bijna 87 miljard dollar.

De afgelopen maand steeg op de beurs in Hong Kong de aandelenkoers van Alibaba met maar liefst 46 procent sinds de laagste notitie dit jaar op 13 januari. Hierdoor nam de bedrijfswaarde toe met bijna 87 miljard dollar, schrijft Bloomberg.

Experts wijten deze opleving aan de groeiende interesse in de AI-ontwikkelingen die op dit moment vanuit China tractie krijgen en zo van invloed zijn op Chinese techaandelen in het algemeen. Denk onder meer aan de recente ophef rondom de lancering van de modellen van DeepSeek.

Meer specifiek voor Alibaba bestaat er bij investeerders vooral interesse in de activiteiten die het bedrijf ontplooit rondom het ontwikkelen van eigen AI-diensten en een eigen AI-platform. Meerdere benchmarks zouden intussen laten zien dat de LLM’s van Alibaba al betere resultaten geven dan die van OpenAI en Anthropic.

Alibaba krabbelt op

De opleving van de aandelenkoers doet veel goed aan Alibaba. De afgelopen jaren was de techgigant een beetje het vergeten aandeel. Dit kwam onder meer door de druk die de Chinese overheid op het bedrijf uitvoerde en op andere Chinese techbedrijven om zich aan regels te conformeren. Ook de tegenvallende uitgaven van consumenten in China na de pandemie droegen bij aan de slechte cijfers van Alibaba.

Sinds vorig jaar proberen de voorzitter van de Raad van Commissarissen Joe Tsai en CEO Eddie Wu, naaste medewerkers van oprichter Jack Ma, het bedrijf weer op de rails te krijgen. Onder meer door de cloud- en e-commercebusiness aan te passen. Bijvoorbeeld door terug te gaan naar de basiskenmerken van het bedrijf en zich daarbij vooral te richten op het consolideren en stroomlijnen van de core-verkoopactiviteiten.

Ook investeren zij flink in de eerder genoemde AI-ontwikkelingen. Dit doen ze door te investeren in startups zoals Moonshot en Zhipu. Ook leggen zij meer prioriteit bij de bestaande cloudactiviteiten die de basis vormen voor alle AI-ontwikkelingen. De kosten van deze clouddiensten worden bijvoorbeeld verlaagd om oude klanten die hun heil elders zijn gaan zoeken, weer terug te krijgen.

Wel hindernissen

Volgens experts moet Alibaba nog wel enkele hindernissen nemen als het weer helemaal de oude wil worden. Hoewel er flink op AI wordt ingezet, zijn er nog wel vraagtekens over hoe de uptake van deze diensten en platforms zal verlopen. Vooral of Chinese eindgebruikers zelf deze diensten meer gaan gebruiken en of ze daarvoor willen betalen ten opzichte van het huidige bestaande aanbod.

Ook groeit de cloudmarkt van Chinese hyperscalers nog niet zo snel als die van hun Amerikaanse concurrenten. Aangezien cloud een basisvoorwaarde is voor AI-diensten en -platforms, is dit natuurlijk wel van belang, zeggen de experts tegenover Bloomberg.

