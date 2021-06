Qualcomm introduceert chipsetplatforms voor edge en IoT

Qualcomm heeft chipsetplatforms uitgebracht die zich richten op edge computing- en IoT-toepassingen. De verschillende chipsetplatforms zijn specifiek aangepast voor uiteenlopende sectoren.

Qualcomm ziet steeds meer mogelijkheden om speciale chipsets en platforms te leveren voor edge computing en het Internet of Things (IoT). Volgens de chipfabrikant gaan deze toepassingen steeds belangrijker worden, door de opkomst van 5G-technologie. Het maakt de verbindingen tussen deze omgevingen steeds makkelijker en beter.

Daarnaast kan met edge computing en het IoT verzamelde data direct dicht bij de bron opgeslagen en geanalyseerd worden. Hierdoor kunnen zij ook veel sneller aanpassingen, bijvoorbeeld in Industry 4.0-omgevingen, doorvoeren dan eerder mogelijk was.

Zeven platforms

Concreet heeft Qualcomm nu zeven chipsetplatformen voor edge- en IoT-toepassingen gelanceerd voor onder meer de gezondheidszorg transportsector, de logistiek, de retail en de gezondheidszorg.

Het Qualcomm QCS8250-platform is speciaal gericht op de gezondheidszorg, digital sinage-toepassingen, de retail en video collaboration. Het platform bestaat uit de Kyro 585-architectuur, de Qualcomm AI engine en een beeldsignaalprocessor die gelijktijdig beelden van tot zeven camera’s kan encoderen tot 4K-resolutie.

Het Qualcomm QCS6490/QCM6490-platform is geschikt voor de gezondheidszorg, de logistiek, de retail, de transportsector en de opslagsector. Dit platform biedt hiervoor onder meer ondersteuning voor 5G mmWave/Sub-6 GHz en Wifi 6E.

Overige platforms

Daarnaast is het Qualcomm QCS4290/QCM4290-platform geschikt voor diverse (IoT) devices als camera’s, industriële handhelds en beveiligingspanelen. Het platform is gebaseerd op de Kyro260 CPU en beschikt over LTE- en Wifi 6 ready-verbindingsmogelijkheden.

Het Qualcomm QCS2290/QCM2290-platform is ontworpen voor camera-applicaties, industriële handhelds, retail en tracking. Deze entry-level platforms beschikken over LTE-connectiviteit en hebben de Qualcomm Cortex A53-processor aan boord. Verder introduceert Qualcomm nog de Qualcomm 315 5G IoT-modem.

De Qualcomm QCS8250-, Qualcomm QCS4290/QCM4290- en Qualcomm QCS2290/QCM2290-platformen zijn per direct leverbaar. Het Qualcomm QCS6490/QCM6490-platform komt in de tweede helft van volgend jaar beschikbaar.

