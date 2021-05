Qualcomm komt met eerste 10 Gigabit 5G M.2-design

Qualcomm heeft Plug-and-Play 5G-kaarten aangekondigd op de nieuwe Snapdragon X65 en X62 5G M.2-designs. Het hoopt hiermee te zorgen dat pc’s, routers en tablets makkelijker en sneller 5G kunnen gebruiken.

De nieuwe designs maken gebruik van de eerst 3GPP Relesae 16 5G-modem-RF-oplossingen. Deze ondersteunen spectrumaggregatie, 5G sub-6 en extra ver rijkende mmWave op de hoogste efficiëntie in energie. De fundering is de eerste 10 Gigabit 5G-oplossing ter wereld, waardoor het een populaire technologie moet worden voor artikelen met mobiel breedband.

Qualcomm

Durga Malladi, senior vice president van Qualcomm, stelt: “We hebben een enorme groei in datagebruik gezien als gevolg van werken op afstand en grotere mobiliteit. Om aan deze vraag te voldoen en spannende nieuwe producten en ervaringen te creëren, pakken onze nieuwe 5G M.2-referentieontwerpen veel 5G-ontwerpcomplexiteiten van tevoren aan, zodat OEM’s dat niet hoeven te doen.”

Qualcomm geeft aan dat het graag wil helpen leiden in de acceleratie van de vergroting van 5G onder smartphones. “We hebben engineering- en klantenserviceteams van wereldklasse gevormd die zich toeleggen op mobiele 5G-breedband. Zo willen we klanten voorzien van geavanceerde referentieontwerpen. We versterken het ecosysteem om al eind 2021 Release 16 5G-producten van de volgende generatie te brengen. We willen helpen nieuwe zakelijke kansen te creëren voor computers, CPE’s, XR, gaming, industriële IoT en daarbuiten.”

De verdere verspreiding van 5G

Onder andere Compal, een bedrijf in mobiele breedbandproducten, werkt met de technologie van Qualcomm. “We behoren tot een van de grootsten ter wereld en we willen op de lange termijn innovatieve mogelijkheden bieden voor toestellen. “We zijn verheugd om samen te werken met Qualcomm Technologies van Snapdragon X55 tot Snapdragon X65 en X62 5G M.2 en LGA referentieontwerpen. Samen kunnen we voldoen aan de stijgende vraag naar een groter datagebruik in CPE’s.” Ook bedrijven als Fibocom en Foxconn Industrial Internet werken samen met Qualcomm om de nieuwe mogelijkheden snel de wereld in te kunnen helpen.