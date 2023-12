KPN heeft een akkoord bereikt over de overname van het Texels bedrijf Kabeltex. Dit om in meer delen van Nederland glasvezel te kunnen bieden.

Het is niet bekend hoeveel KPN betaalt voor Kabeltex, maar de telecomoperator krijgt in ieder geval flink wat activiteiten in de regio erbij. Kabeltex is als glasvezelaanlegger en serviceprovider actief op Texel en de kop van Noord-Holland. Het biedt al volledige dekking op het Waddeneiland en rondt op dit moment de uitrol van glasvezel in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen af.

Als de overname daadwerkelijk doorgaat, dan krijgt KPN de beschikking over de netwerken van Kabeltex die 18.000 adressen dekken. KPN is van plan de glasvezelnetwerken toe te voegen aan zijn Wholesale-diensten. Dit is het open netwerk waar telecomoperators en serviceprovider onder eigen naam hun diensten kunnen aanbieden. KPN geeft aan dat zo “een breed scala aan marktpartijen actief kan zijn op deze netwerken, waardoor eindgebruikers een ruime keuze hebben uit diverse providers en aanbieders”.

Nieuwe fase

KPN neemt het bedrijf over van Jaap Drijver, de man die het bedrijf in 1988 oprichtte om aanvankelijk Texel te voorzien van kabeltelevisie. Inmiddels is het voor de 74-jarige oprichter tijd voor een verkoop aan KPN. “De overname door KPN is een stap die in lijn ligt met onze inspanningen om kwalitatief internet te leveren. De ambitie van KPN om Nederland van glasvezel te voorzien, ondersteunt onze missie om kwalitatieve internetdiensten aan onze klanten te bieden”, aldus Kabeltex in een verklaring.

Voor klanten van Kabeltex blijft de dienstverlening ongewijzigd. KPN ziet in de overname een mogelijkheid om zijn ambitie om in 2026 samen met Glaspoort 80 procent van Nederland van glasvezel te voorzien.

