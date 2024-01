Het glasvezelbedrijf van Telenet en Fluvius had vorig jaar 66.000 huizen meer moeten voorzien van glasvezel-infrastructuur. In totaal werd zo maar 44 procent van de doelstelling voor 2023 door Wyre behaald.

Wyre kon in de zomer van 2023 van start gaan, na de nodige goedkeuring van de mededingingsautoriteiten te hebben verkregen. Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen Telenet en Fluvius. Zo kwam er een nieuw project voor de uitrol van glasvezel in België bij, naast het project Fiberklaar van Proximus.

Doelstelling 2023 niet gehaald

In het laatste halfjaar van 2023 kon Wyre zijn doelstelling die het voor 2023 had gesteld niet meer halen. Dat zegt CEO Micha Berger van Wyre nu tegen De Tijd. Volgens die doelstelling zouden reeds 100.000 woningen in Vlaanderen glasvezelinfrastructuur hebben liggen. Dat aantal blijkt in werkelijk op 44.000 woningen te liggen.

Berger duidt voornamelijk de lange wachttijden op vergunningen aan als schuldige. Bij 59.000 andere woningen worden er al werken uitgevoerd, maar is de aansluiting nog niet klaar. Zij krijgen daarom niet het certficiaat ‘homes passed’.

Geen gevolgen voor lange termijn

Voor de komende jaren ziet de CEO de doelstellingen niet in het gedrang komen. Eerder werd al vermeld dat Wyre 78 procent van de Vlaamse en Brusselse huishoudens wil voorzien van glasvezel tegen 2038. Berger scherpt die doelstelling nog aan: “We hebben er nog altijd vertrouwen in dat we onze doelstellingen op langere termijn kunnen halen en tegen 2029 rond 70 procent van de huishoudens in Vlaanderen en delen van Brussel en Wallonië aansluitbaar kunnen maken op glasvezelkabel.”