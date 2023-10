Delta introduceert een nieuw glasvezelabonnement met snelheden tot 5 Gbit/s. KPN maakte gisteren nog bekend het snelste internet van Nederland aan te gaan bieden later deze maand, daar steken de plannen van Delta nu al een stokje voor.

Delta zal vanaf volgende week al een nieuw glasvezelabonnement aanbieden. Daarin levert het snelheden van 5 Gbit/s. “Ook Delta gaat weer verder als snelste glasvezelprovider van Nederland”, klinkt het euforisch in de aankondiging. De glasvezelaanbieder werd recent door nPerf uitgeroepen als de beste breedbandleverancier van Nederland.

Daarmee neemt het de kroon van aanbieder van het snelste internet van Nederland af van KPN, voordat deze telecomprovider de kroon zelfs kan claimen. Het internetabonnement van KPN zal namelijk snelheden tot 4 Gbit/s leveren aan 67,5 euro per maand.

XGS-PON-technologie

Zowel Delta als KPN maken voor de nieuwe abonnementen gebruik van de XGS-PON-technologie. Dat is een verkorting van de naam X Gigabit Symmetrisch- Passive Optical Network. Het potentieel van het netwerk wordt met het nieuwe aanbod nog niet volledig benut, in theorie zijn er namelijk snelheden tot 10 Gbit/s mogelijk. “En met wat aanpassingen op termijn zelfs 25 Gbps”, voegt de provider toe.

Prijzen voor het glasvezelabonnement van Delta zijn nog niet bekend. Dat zal pas volgen bij de lancering van het aanbod, op 16 oktober. Het is onwaarschijnlijk dat de telecomprovider het aanbod aan een lagere prijs dan KPN aanbiedt. Het 2 Gbit/s-abonnement van de provider kost momenteel namelijk 60 euro per maand. Volgens het bedrijf is er zeker een markt voor abonnementen met hogere snelheden: “Zo’n 80 procent van Delta’s nieuwe klanten kiest voor een snelheid van 1 Gbps of meer.” Het nieuwe aanbod moet nog meer klanten naar de provider trekken, want tegen 2025 hoopt de glasvezelaanbieder diensten te leveren aan twee miljoen huishoudens en bedrijven.