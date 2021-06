Vodafone begint bouw eerste commerciële Open RAN-netwerk

Vodafone heeft Dell, NEC, Samsung, Wind River, Capgemini en Keysight geselecteerd om een ​​van de grootste Open RAN-netwerken ter wereld te bouwen.

De eerste commerciële implementatie van Open Radio Access Network (RAN) in Europa gaat Vodafone samen realiseren met zes strategische leveranciers: Dell, NEC, Samsung Electronics, Wind River, Capgemini Engineering en Keysight Technologies. “De stap zal leiden tot andere grootschalige Open RAN-lanceringen en zal de aanzet geven tot de volgende golf van digitale transformatie in heel Europa,” verwacht het bedrijf.

“Open RAN zal meer innovatie stimuleren via een divers en open leveranciersecosysteem. Het zal leiden tot een kosteneffectiever, veiliger, energiezuiniger en klantgerichter netwerk van de toekomst,” aldus Vodafone. Met de andere grote EU-telco-ondertekenaars van het Open RAN MoU wil het bedrijf een Europees ecosysteem rond deze nieuwe netwerkarchitecturen opbouwen en zo het wereldwijde technologische leiderschap van de EU op het gebied van digitale infrastructuur versterken.

A New Hope

Vodafone richt zich in eerste instantie op de 2500 locaties in het VK. Het is een van de grootste implementaties ter wereld en zal samen met leveranciers worden gebouwd. Vanaf dit jaar zullen zij samenwerken met Vodafone om de 4G- en 5G-dekking uit te breiden naar meer landelijke plaatsen in het zuidwesten van Engeland en het grootste deel van Wales, en in een latere fase naar stedelijke gebieden te verhuizen. Vodafone werkt ook aan de lancering van Open RAN in andere landen in Europa en Afrika.

“Open RAN biedt enorme voordelen voor klanten,” zegt Johan Wibergh, CTO van Vodafone. “Ons netwerk zal in hoge mate programmeerbaar en geautomatiseerd worden, wat betekent dat we nieuwe functies tegelijkertijd op meerdere sites kunnen vrijgeven, sneller capaciteit kunnen toevoegen of direct kunnen toewijzen, storingen onmiddellijk kunnen oplossen en bedrijven on-demand connectiviteit kunnen bieden.”

Hij verwacht verder dat Open RAN de sector nieuw leven zal inblazen. “Het zal de digitale economie een boost geven door meer technologische innovatie van een grotere pool van leveranciers te stimuleren, waardoor de broodnodige diversiteit in de toeleveringsketen wordt gebracht.”