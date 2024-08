Samsung overweegt delen van Nokia over te nemen

Samsung zou interesse hebben in de overname van bepaalde onderdelen van Nokia, nu het Finse bedrijf opties overweegt voor de toekomst van zijn telecomapparatuur.

Dat melden bronnen aan Bloomberg. Er vinden al langere tijd gesprekken plaats tussen Nokia en adviseurs over de toekomst op de mobiele netwerkmarkt, waar het concurreert met Huawei en Ericsson. Verschillende opties liggen op tafel: van het verkopen van enkele of alle afdelingen tot het combineren van de activiteiten met een rivaal.

Een deel van de toekomst zou mogelijk bij Samsung kunnen liggen. Deze Koreaanse speler ziet namelijk een grotere rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van radio access network (RAN), de technologie die smartphones verbindt met telecominfrastructuur.

De gehele mobiele netwerkafdeling zou worden gewaardeerd op zo’n 10 miljard dollar (9 miljard euro). Als Samsung besluit zijn interesse door te zetten en de afdeling in zijn geheel over te nemen, wordt het Aziatische bedrijf in één klap een van de grootste spelers op het gebied van 5G. Veel Europese telecomleveranciers zouden dan ineens klant worden van Samsung.

De bronnen van Bloomberg benadrukken dat de opties nog openliggen en dat ook eventuele interesse van andere concurrenten mogelijk is.

Naar aanleiding van het nieuws liet een woordvoerder weten dat Nokia gefocust blijft op het succes van de mobiele netwerk-afdeling, die “zeer strategisch” is. “Het bedrijf heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel in het aanpassen van de kostenbasis als in het beschermen van onze productroadmap en het winnen van nieuwe deals met nieuwe klanten en het vergroten van het aandeel met bestaande klanten. Nokia richt zich op het verzekeren dat Mobile Networks gepositioneerd is om haar klanten te bedienen door de best presterende netwerken te bouwen, te investeren in haar portfolio en waarde te creëren voor Nokia’s aandeelhouders”, aldus de woordvoerder. Daaraan voegt die toe dat er “niets aan te kondigen is”.

Lastige periode

Nokia heeft grote moeite om de concurrentie bij te benen. Hoewel de RAN-markt in zijn geheel krimpt, is de dalende trend bij Nokia aanzienlijk. Onlangs daalden de verkopen op jaarbasis nog met bijna een derde. Europese concurrent Ericsson zagen ook krimp, maar daar kwam die uit op ongeveer 16 procent.

De uitrol van 5G deed Nokia aanvankelijk goed, maar de vraag liep weer terug. Daarom kijkt het bedrijf naar nieuwe opties om minder afhankelijk te worden van de ambities van telecomoperators om hun netwerken uit te breiden.

Tip: Koop Infinera breidt Nokia’s optisch-netwerkportfolio uit