‘Overname Arm door Nvidia loopt fikse vertraging op’

De overname van Arm door Nvidia loopt waarschijnlijk fikse vertraging op en haalt niet de deadline van maart 2022. Reden voor de vertraging is dat Nvidia nog geen officiële toestemming heeft aangevraagd bij de EU, volgens Reuters. De Europese Commissie laat ook weten meer tijd nodig te hebben voor het verzamelen van informatie. Qualcomm geeft ondertussen aan dat, mocht de overname uiteindelijk niet doorgaan, het graag in een beursgang van Arm investeert.

De langverwachte overname van chipsetontwikkelaar Arm door Nvidia lijkt opeens op losse schroeven te staan. Voor de overname is toestemming nodig van de verantwoordelijke mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. Bij deze laatste toestemming wringt nu de schoen, zo bericht Reuters.

Aanvraag bij de Europese Commissie

Voor het verkrijgen van toestemming van de EU op mededingingsgebied moet Nvidia een aanvraag doen bij de Europese Commissie (EC). Tot op heden heeft Nvidia dit niet gedaan. Inmiddels hebben de EU-autoriteiten het bedrijf daarom laten weten dat zij tot de maand september van dit jaar nodig hebben om alle belangrijke informatie te verzamelen om toestemming te kunnen geven. Dit zou voor een officiële deadline voor de deal in maart 2022 wel eens te laat zijn.

Nvidia kan natuurlijk zo snel mogelijk de aanvraag doen, maar dat is in Europa niet de praktijk. Bedrijven vragen alleen voor officiële toestemming bij de EC wanneer zij een ‘seintje’ hebben gekregen dat alle stoplichten in het proces op groen staan. Eerder toestemming vragen zou de relatie tussen een bedrijf en de Europese toezichthouders kunnen beschadigen.

Nvidia vol vertrouwen

Ondanks deze problemen verwacht Nvidia toch de deal in het voorjaar van komend jaar af te sluiten. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan kan het bedrijf nog tot september 2022 de overnamedeal verlengen. Daarna zijn beide partijen vrij te doen wat ze willen.

Nvidia geeft aan goed contact te hebben met de diverse toezichthouders en aanwijzingen voor een positief resultaat hebben. Inmiddels is toestemming officieel aangevraagd in China en verzamelt de Amerikaanse toezichthouder U.S. Federal Trade Commission inmiddels informatie over de overname.

Qualcomm wil investeren in beursgang Arm

Mocht overigens de deal tussen Nvidia en Arm helemaal niet door gaan, dan staat concurrent Qualcomm startklaar voor het innig aanhalen van de banden met Arm. Mochten de diverse toezichthouders geen toestemming verlenen, dan is Qualcomm bereid om flink te investeren in de concurrent, volgens CNBC. Enige voorwaarde hiervoor is wel dat de huidige eigenaar van Arm, Softbank, de chipsetontwikkelaar naar de beurs brengt. Volgens inkomend topman Cristiano Amon bestaat er voldoende interesse in de markt om in een beursgang van Arm te investeren. Arm en Softbank hebben niet gereageerd over deze mening van de inkomende CEO van Qualcomm.

