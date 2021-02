‘Qualcomm bezorgd over Arm-overname door Nvidia’

Chipontwerper Qualcomm heeft bij verschillende autoriteiten wereldwijd zijn zorgen geuit over de gevolgen van een mogelijke overname van Arm door Nvidia. Qualcomm zou bang zijn voor een verminderde toegankelijkheid van de Arm-technologie.

Dit schrijft CNBC op basis van bronnen in de industrie. Volgens de bronnen heeft Qualcomm onder andere contact opgenomen met de Amerikaanse Federal Trade Commission, de Europese Commissie, de Britse Competition and Markets Authority en Chinese State Administration for Market Regulation.

De bronnen van CNBC vertellen verder dat de Federal Trade Commission inmiddels in een ‘tweede fase’ van zijn onderzoek naar de beoogde overname zit. Het overheidsorgaan heeft Nvidia, Arm en Arm-moederbedrijf SoftBank om meer informatie gevraagd, maar het produceren van deze informatie duurt waarschijnlijk nog maanden. Er moeten namelijk zeer grote documenten vervaardigd worden. Tijdens deze tweede fase neemt de FTC volgens de bronnen nog contact op met andere bedrijven die mogelijk ook relevante informatie kunnen bijdragen.

CNBC heeft alle genoemde partijen om reactie gevraagd, maar zij wilden niet inhoudelijk reageren of lieten een reactie in zijn geheel achterwege. Alleen Nvidia reageerde dat het bedrijf ervan overtuigd is dat de autoriteiten de voordelen van de overname zullen inzien.

Angst voor minder vrije Arm-licenties

Volgens de bronnen is Qualcomm vooral bezorgd dat Nvidia op termijn minder open gaat zijn in het uitdelen van Arm-licenties. Het bedrijf denkt dat Nvidia niet in staat zal zijn om zijn voordeel uit de overname te halen zonder bepaalde grenzen te overschrijden.

De grenzen waar de bron op doelt, zijn het verminderen van de beschikbaarheid van Arm-licenties aan derde partijen. Arm is altijd zeer vrij geweest met het verkopen van licenties op zijn technologieën en inmiddels is de wereld sterk van de processorarchitectuur afhankelijk geworden. Bijna alle smartphones draaien op Arm-processors en in de wereld van computers is er ook een duidelijke beweging zichtbaar van x86-processors naar Arm.

Nvidia wil vermoedelijk op die laatste trend inspringen, door eigen processors voor vaste computers te gaan maken. Het bedrijf bouwt al decennia videokaarten voor computers en andere apparaten, maar doordat het niet aan een x86-licentie kan komen, kan het geen tegenhanger bouwen voor de processors van Intel en AMD. Door met Arm samen te werken aan snellere Arm-processors, zou de overschakeling naar Arm nog weleens een vlucht kunnen nemen.

Andere partijen vrezen echter dat deze samenwerking ten koste gaat van de vrije beschikbaarheid van Arm-licenties voor andere partijen. Mogelijk zou Nvidia eerder toegang krijgen tot informatie over nieuwe ontwikkelingen of minder hoeven te betalen voor het gebruik van de Arm-licenties. Nvidia blijft echter standvastig volhouden dat deze angsten ongefundeerd zijn.

