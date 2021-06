CEO’s Arm en Nvidia verdedigen overnameplannen

CEO’s Simon Segars van Arm en Jensen Huang van Nvidia hebben onlangs in een interview tijdens de Six Five Summit de overname van Arm door Nvidia verdedigd. De overname moet Arm helpen om aan de grote vraag naar zijn chiptechnologie te voldoen. Ook namen beide CEO’s mogelijke vooroordelen weg.

De voorgenomen overname van chipsetontwerper Arm door AI- en processorgigant Nvidia, eigenlijk een verkoop van Arm door moederbedrijf Softbank, heeft de gemoederen binnen de chipsetwereld de laatste maanden flink doen oplopen. Hoewel deze overname met een waarde van ruim 33 miljard euro (40 miljard dollar) vrijwel in kannen en kruiken is, wordt door concurrenten nog steeds samengespannen om zelf Arm op één of andere manier te verkrijgen.

Duo-interview

De CEO’s van beide bedrijven grepen daarom een duo-interview aan om zich nader te verklaren. Volgens Simon Segars van Arm is de overname een logisch gevolg van de snelle groei die de chipsetontwikkelaar doormaakt. Klanten willen steeds meer producten op basis van de Arm-technologie maken en dit voert de druk op de chipsetontwikkelaar flink op. De druk is nu zo groot dat Arm het niet meer alleen afkan. Door over te gaan naar Nvidia kan de ontwikkelcapaciteit flink worden vergroot. Uiteindelijk profiteren andere leveranciers en ontwikkelaars hiervan doordat zij de beschikking krijgen over betere ‘bouwstenen’, zoals Segars zijn Arm-processors ziet.

Arm blijft ‘onafhankelijk’

In het duo-interview stelt Segars verder andere hardwareleveranciers, die hierover klaagden na het bekend worden van de overname, gerust dat Nvidia geen voorkeurspositie bij het leveren en ontwikkelen van nieuwe chiptechnologie krijgt. Arm blijft onafhankelijk van Nvidia opereren. Wel zal de ontwikkelaar af en toe informatie met het moederbedrijf delen, zoals welke grote klanten naar de vergelijkbare open-source technologie RISC-V overstappen.

Jensen Huang van Nvidia bevestigde dat beide partijen onafhankelijk van elkaar zouden werken, maar hij gaf ook aan dat de overname van Arm het portfolio van Nvidia verder complementeert. Met de overname van Arm verwacht de AI- processorspecialist meer te kunnen innoveren en de activiteiten op te schalen. Bijvoorbeeld door het kunnen ontwerpen van nieuwe speciale computers of het verbeteren van bestaande gespecialiseerde computers.

Partners profiteren van overname

Op de visie van andere leveranciers die Arm als een belangrijk onafhankelijke schakel zien in het hele chipsetfabricageproces, antwoordde Huang van Nvidia dat deze ‘onafhankelijkheid’ uiteindelijk beperkt is. Andere bedrijven zouden juist profiteren van de overname omdat beide bedrijven hierdoor hele nieuwe oplossingen en toepassingen kunnen ontwikkelen en deze snel op schaal ter beschikking kunnen stellen.

Tip: Waarom de overname van ARM door Nvidia moet worden verboden