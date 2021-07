Netgear brengt WAX630 Tri-band Multi-gig access point uit

Netgear lanceert de WAX630, het vierde model in de Insight Managed WiFi 6 access points-reeks. Het nieuwe AX600 Tri-band Multi-gig access point (ook wel WAX630) is bedoeld voor open ruimtes waar veel personen tegelijkertijd van hetzelfde WiFi-netwerk gebruikmaken.

Het nieuwe tri-band access point geeft het mkb op eenvoudige wijze toegang tot de nieuwste WiFi-technologie. WiFi 6 zorgt voor maar liefst 40 procent hogere snelheden bij elk aangesloten apparaat in vergelijking met WiFi 5-access points. De WAX630 kan gekoppeld worden met andere Netgear Insight Managed access points, waaronder WiFi 5 (WAC510, WAC540) en WiFi 6 (WAX610, WAX610Y, WAX620) modellen.

Tri-band voor veel gelijktijdige gebruikers

Meerdere WAX630-access points zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden via Instant Mesh, Netgears draadloze backhaul-technologie. Het nieuwe access point is specifiek ontworpen voor omgevingen met veel gelijktijdige gebruikers. De tri-band-oplossing maakt één specifieke band vrij voor het mogelijk maken van een draadloze backhaul, die verbinding maakt met andere access points. De twee overgebleven bands, de fronthauls, maken verbinding met alle apparaten. Een andere optie is om gebruik te maken van de van de Multi-Gigagbit 2.5 Gbs ethernet-poort en een bekabelde backhaul. Daarmee kan men werken met drie fronthaul-banden voor aangesloten apparaten.

“Bedrijven eisen altijd meer van hun WiFi-netwerk dan in eerste instantie gedacht. Of het nu gaat om een betere doorvoer van data of hogere snelheden voor individueel aangesloten apparaten,” zegt Arend Karssies, Regional Director Benelux & Nordics bij Netgear. Naast eenvoudig beheer op afstand, biedt de WAX630 ook een Gigabit Ethernet-poort en een Power-over-Ethernet (PoE++) 2.5 Gigabit Ethernet-poort. Het ondersteunt 12-streams, 4×4 op elke band, met elke eenheid die tot 6.0 Gbps geaggregeerde gegevensdoorvoer kan leveren met alle drie banden die WiFi 6 ondersteunen. De WAX630 biedt WPA3 128-bit tot 192-bit encryptie en de mogelijkheid om VLANs en tot 16 verschillende SSIDs in te stellen.

Het product is vanaf nu verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 329,99 euro.