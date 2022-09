Een nieuwe adapter van Netgear maakt het mogelijk om WiFi 6E op laptops en desktops te ondersteunen via een USB 3.x Type-A-aansluiting.

WiFi 6E is al jaren toegankelijk voor consumenten, maar dat zou je niet weten wanneer je in een gemiddeld huishouden rondkijkt. Ondanks de beschikbaarheid van WiFi 6E-apparatuur hebben velen de draadloze standaard links laten liggen vanwege materiaaltekorten, tevredenheid met WiFi 6 en de aankomende release van WiFi 7.

Netgear wil WiFi 6E toegankelijker maken. De nieuwe Netgear Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB-adapter maakt het mogelijk om laptops en desktopcomputers op WiFi 6E-routers aan te sluiten, zelfs wanneer de laptop of desktop de standaard niet ondersteunt. Dankzij de adapter kunnen ook oudere apparaten met WiFi 6E worden verbonden.

WiFi 6E

De adapter heeft een openklapbare antenne en een flexibele houder, waardoor het apparaat verplaatst kan worden voor een optimaal signaalontvangst. Je hebt een WiFi 6E-router nodig om de adapter te kunnen gebruiken. Daarnaast worden Mac-apparaten niet ondersteund.

WiFi 6E presteert beter dan WiFi 6. Naast de 2,4 GHz en 5 GHz-band gebruikt de standaard 6 GHz, met een lagere latency en minder bottlenecks als gevolg. Het nadeel is dat de kortere golflengte beperkt is tot kortere afstanden, vooral wanneer er obstakels zoals muren in de weg staan. Netgear liet weten dat de AXE3000 WiFi 6E-adapter voor het einde van september beschikbaar wordt.

WiFi 7

De eerstvolgende wifivariant is WiFi 7. Naar verwachting wordt de standaard in 2024 afgerond. Intel is van plan om WiFi 7-pc’s tegen 2025 te ondersteunen.

WiFi 7 moet tot 20 procent beter gaan presteren dan WiFi 6E. De standaard verhoogt de maximale kanaalbandbreedte van 160 MHz naar 320 MHz. 1.024 QAM stijgt naar 4.096 QAM en nieuwe functies als multi-link operation (MLO) en multi-resource unit puncturing worden geïntegreerd.