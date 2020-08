Netgear komt met nieuwe wifi 6-access points WAX610 en WAX610Y

Netgear brengt twee nieuwe wifi 6-access points uit voor kleine bedrijven. De nieuwe WAX610 en WAX610Y moeten zorgen voor een efficiënter netwerk. Er komen steeds meer apparaten per netwerk en een access point biedt daarbij ondersteuning.

Wifi 6 is een standaard voor snellere datasnelheden. Het kan tot 70 procent hogere snelheden leveren dan zijn voorganger. Bovendien zorgt de standaard voor lagere energielasten. Zo kan bijvoorbeeld de batterij van een smartphone langer meegaan, omdat het toestel minder energie verbruikt aan het regelen van de connectie. Netgear lanceert twee draadloze access points: WAX610 voor binnen en WAX610Y voor buiten.

WAX610

WAX610 is bijvoorbeeld voor kantoren, scholen, restaurants en bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Het apparaat biedt netwerkbeveiliging met WPA3-ondersteuning en ze kunnen via het Insight Remote Cloud Management-systeem van Netgear op afstand worden beheerd. Het kan zo worden ingesteld dat je een access point alleen op het netwerk hoeft aan te sluiten via een ethernetkabel, om meteen te doen waar hij voor is aangeschaft.

De accesspoints werken op een 12V-voeding en ondersteunen Power over Ethernet, zo schrijft Forbes. Netgear komt juist nu met deze access points, door de pandemie. Thuiswerkers hebben een goede wifi-verbinding nodig met de juiste beveiligingsniveaus die ze van kantoor gewend zijn. Deze apparaten worden dan vanuit een IT-afdeling in één keer allemaal beheerd. Dat kan mede doordat de switches, routers en netwerkopslagapparaten die werken met Netgear Insight ook werken met deze access points.

Netgear Access Points

Het access point voor buiten, WAX610Y, heeft een IP55-rating en moet dus goed tegen zonlicht, sneeuw, vochtigheid en vorst kunnen. Hij blijft werken bij temperaturen tussen -20 en +60 graden celcius. Heel geschikt voor bijvoorbeeld een bouwplaats. Je kunt van deze Netgear-apparaten bijgewerkte wifi 6-tech verwachten, waaronder upstream en downstream MU-MIMO, OFDMA en een verhoogde snelheid en dekking. Ze kunnen acht afzonderlijke SSIS ondersteunen, waaronder dynamische VLAN’s.

De prijs voor de WAX610 is 189,99 euro en de buitenvariant (die pas het volgende kwartaal verschijnt) kost 269,99 euro.

Tip: Netgear Orbi Pro; De kracht van access points, zonder netwerkkabels