KPN ziet winst flink stijgen

KPN heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer winst weten te boeken. Vooral onder consumenten, maar ook onder zakelijke klanten, zijn de mobiele diensten van KPN populairder geworden.

In het tweede kwartaal van dit jaar wist KPN een totale omzet van bijna 1,3 miljard euro te realiseren. De nettowinst die de telecomoperator in deze periode in de boeken wist bij te schrijven, kwam uit op 800 miljoen euro. Na aftrek van belastingen bleef hier 589 miljoen van over. De nettowinst steeg, exclusief eenmalige meevallers, met 20 procent.

Volgens CEO Joost Farwerck van KPN is de winst onder meer afkomstig van een groei in het mobiele verkeer. Voor het eerst in vier jaar werd er weer meer omzet verdiend bij consumenten. Belangrijkste oorzaak van een toenemende populariteit van de mobiele diensten van KPN onder deze doelgroep was de introductie van de Unlimited data-abonnementen.

Groei in zakelijke markt

KPN zag ook een groei van het aantal zakelijke mobiele klanten. De omzet van de dienstverlening aan het mkb neemt nu zo sterk toe, dat dit marktsegment zich in de loop van de tweede helft van dit jaar zal gaan stabiliseren. Eerder nam de omzet uit dit specifieke marktsegment sterk af. Ook verdient KPN veel via wholesale-constructies, zoals het leveren van zijn netwerkdiensten aan Mobile Virtual Network Operators (MVNO’s) en aan andere aanbieders van breedbanddiensten.

Stevige uitrol glasvezel

Naast een positieve ontwikkeling rondom zijn mobiele diensten, is KPN natuurlijk ook trots op de sterke glasvezeluitrol. Met de joint venture met pensioenfonds APG, Glaspoort, is de telecomoperator nu bezig de glasvezeluitrol in Nederland te versnellen. In het afgelopen kwartaal werden bijna drie miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Op dit moment kan al meer dan 50 procent van alle Nederlandse huishoudens over glasvezel beschikken en grotendeels via KPN. Eind 2026 verwacht Glaspoort ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens te hebben verglaasd.