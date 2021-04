KPN ziet winst stijgen ondanks teruglopende omzet

KPN wist in de eerste drie maanden van dit jaar zijn klantenbestand en winst te verhogen, ondanks dat de omzet is teruggelopen.

In totaal noteert het telecombedrijf een omzet van 1,29 miljard euro. Dit is een kleine drie procent minder dan de 1,33 miljard euro aan omzet die het bedrijf draaide in het eerste kwartaal van 2020. De daling komt vooral uit de zakelijke markt, waar de omzet daalde van 478 tot 440 miljoen. De consumentenmarkt daalde van 712 tot 702 miljoen. Toch wist het bedrijf meer winst te maken. Die is met 18 procent van 120 miljoen naar 141 miljoen euro gestegen. Dit komt omdat de rente laag en de wisselkoersen gunstig waren om geld te lenen. Ook steeg de omzet uit de wholesalemarkt met 5,4 procent.

Het klantenbestand van het bedrijf is wel gegroeid, zowel in de zakelijke als de consumentenmarkt. In het afgelopen kwartaal hebben zakelijke klanten 1000 nieuwe breedbandaansluitingen afgenomen en zijn er 23.000 simkaarten toegevoegd.

Uitrol van glasvezel en 5G verlopen gestaag

Verder blijft KPN hard werken aan het uitbreiden van zijn glasvezelnetwerk. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden 106.000 nieuwe glasvezelaansluitingen aangelegd en herhaalt dat het die uitrol in de komende jaren alleen maar wil versnellen. In de komende vijf jaar ziet het bedrijf nog 2,5 miljoen huishoudens worden aangesloten op glasvezel.

Het bedrijf werkt echter samen met APG om de uitrol van glasvezel nog verder uit te breiden. Deze joint venture gaat in de komende jaren nog zo’n 910.000 glasvezelaansluitingen toevoegen aan onderbediende gebieden. 685.000 daarvan komen bij huishoudens terecht en 225.000 bij bedrijven. In 2026 wil KPN 80 procent van alle Nederlandse huishoudens hebben aangesloten op zijn glasvezelnet. Vanaf 2023 wil KPN beginnen met het afbreken van zijn kopernetwerk.

Verder pocht KPN over de kwaliteit van zijn mobiele netwerk. Eind vorig jaar bekroonde Ookla, bekend van de website Speedtest.net, het mobiele netwerk van KPN tot het beste van Nederland. Overigens lopen de meningen daarover uiteen, aangezien netwerkonderzoeker Umlaut rond dezelfde tijd concludeerde dat het netwerk van T-Mobile het beste was van heel Europa. KPN voegt echter toe dat alle leidende benchmarks het 5G-netwerk van KPN bestempelen als het beste van Nederland. Het bedrijf beweert dat het met het 700MHz-spectrum ongeveer 72 procent van de Nederlandse bevolking weet te bereiken.

Geruchten over overname

KPN spreekt niet over de aanhoudende geruchten over een mogelijke overname. Al sinds afgelopen najaar gaan er geluiden rond dat de Zweedse investeerder EQT zijn zinnen had gezet op KPN. Eerder deze maand werden deze geruchten concreter, toen een bron van de Wall Street Journal vertelde dat er een bod van 12,5 miljard euro wordt overwogen. De uitkomst van deze ontwikkelingen zijn nog in het ongewisse.