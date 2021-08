NTT lanceert private 5G-Network-as-a-Service-platform

NTT heeft onlangs, naar eigen zeggen als de eerste aanbieder, een private 5G Netwerk-as-a-Service (NaaS) gelanceerd. Bedrijven kunnen met deze dienst een volledig private 5G-netwerk en aanverwante diensten vanuit de cloud afnemen en dit gebruiken in de eigen bedrijfsomgeving.

Voor NTT is de introductie van zijn private 5G NaaS-oplossing een zet om klanten te helpen bij het optimaliseren van hun bedrijfsstrategie. Vooral bedrijven uit sectoren als de automobielindustrie, de productiesector, de gezondheidszorg en de retail kunnen van private 5G-netwerken profiteren, zo geeft NTT aan. Uiteindelijk moet de oplossing voor private 5G een optimale afstemming tussen data, connectiviteit, beveiliging en communicatie creëren.

Alle private 5G-netwerkfunctionaliteit

Het cloudgebaseerde private 5G-netwerk is volgens NTT leverbaar voor zowel cloud-, on-premises- als edge-omgevingen. De netwerkoplossing is voorzien van geïntegreerde functionaliteit van diverse netwerk- en softwarepartners voor diverse beheermogelijkheden. Denk daarbij aan flexibel kunnen schalen, beveiligen en segmenteren. Met de micro slicingtechnologie van partner Celona kunnen bedrijven hun cloudgebaseerde private 5G-netwerk in handige stukken opdelen. Hierdoor kunnen applicaties beter de voordelen van 5G toepassen en gebruiken.

Overige diensten

Naast technologie biedt het cloudgebaseerde NTT-platform ook aanverwante diensten, al dan niet ook door partners geleverd. Denk naast beheerde diensten ook aan AI-oplossingen, security, applicatieontwikkeling en integratie van kernactiviteiten. De NTT Private 5G NaaS-oplossing gebruikt daarnaast open gelicensieerd spectrum, zodat bedrijven niet afhankelijk zijn van spectrum van grote telecomoperators.

De Private 5G NaaS-dienst van NTT is nu beschikbaar.

