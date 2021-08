5G vs WiFi: de nieuwe draadloze verbindingen

Gebruik jij nog weleens een netwerkkabel? Waarschijnlijk niet zo vaak meer, want we zijn sterk afhankelijk geworden van draadloze verbindingen. Innovaties als 3G, 4G en nu ook 5G hebben de mobiele netwerken razendsnel gemaakt. Ook binnenshuis hebben de wifi-netwerken innovaties meegemaakt. Denk aan wifi n (wifi 4), wifi ac (wifi 5) en wifi ax (wifi 6). In deze Techzine Talks bespreken we de nieuwe draadloze standaarden, hoe ze van elkaar verschillen, maar ook hoe ze steeds vaker samenwerken.

Het is inmiddels al jaren geleden dat iedereen op zoek was naar een netwerkkabel om in te prikken op een fatsoenlijke internetverbinding. Sommige van onze lezers hebben deze periode waarschijnlijk niet eens meegemaakt. Dit hebben we te danken aan draadloos internet en dat bestaat uit verschillende innovaties. De mobiele netwerken die in de afgelopen tien jaar van 2G naar 3G, 4G en nu 5G zijn gegaan, maar ook allerlei router- en modemfabrikanten die de allernieuwste wifi-standaarden hebben geadopteerd zodat we onze thuisnetwerken beter kunnen maken. In het begin lag de focus vooral op snelheid, inmiddels meer efficiëntie en capaciteit. Luister Techzine Talks voor meer informatie.

