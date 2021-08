Ziggo Zakelijk biedt abonnementen met Wifi Back-up

Ziggo heeft vanaf deze week drie nieuwe internetpakketten voor ondernemers: Start Xtra, Complete Xtra en Giga Xtra. De drie nieuwe Ziggopakketten bieden extra diensten, “speciaal gericht op ondernemers”: Wifi Back-up Zakelijk, SmartWifi, het gratis trainingsplatform Unlimited Learning en Business Crew voor ondersteuning.

Start Extra levert 100 Mbps downloadsnelheid en 30 Mbps uploadsnelheid. Met Complete Xtra is dat respectievelijk 500 Mbps en 40 Mbps, en voor Giga Xtra 1000 Mbps en 50 Mbps. De nieuwe diensten kosten respectievelijk 45 euro, 52,50 euro en 65 euro per maand.

Extra’s

Smart Wifi is een set Wifiboosters voor klanten met Complete Xtra en Giga Xtra. Met Wifi Back-up blijven klanten altijd online, via een simkaart met datategoed, via het mobiele netwerk van Vodafone. De kaart, die apart moet worden aangevraagd, is niet bedoeld voor gebruik in een mobiele telefoon en werkt alleen in Nederland.

Unlimited Learning is een gratis trainingsplatform waarmee zakelijke klanten van Ziggo toegang krijgen tot 250 gecertificeerde online trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over Excel en mindfulness. Business Crew is een team van specialisten voor ondersteuning van klanten, waarbij vragen van een klant door één specialist worden behandeld, dus van begin tot eind één aanspreekpunt.