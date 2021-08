Intel komt met datacenter-IPU’s Mount Evans en Oak Springs Canyon

Intel heeft tijdens zijn Architecture Day-evenement nieuwe Infrastructure Processing Units (IPU’s) onthuld. Met Mount Evans en Oak Springs Canyon wil de chipgigant complexiteit in datacenters aanpakken.

Een IPU is een programmeerbaar netwerkdevice, vooral bedoeld voor cloud- en communication service providers. Een IPU is te gebruiken om beter resources in te zetten. Zo kan een cloud operator bijvoorbeeld infrastructuurtaken offloaden naar een IPU, zodat CPU’s beter presteren. Ook kunnen IPU’s storageverkeer beheren, om latency te verminderen.

Mount Evans

Intel geeft echter aan dat ‘one-size-fits-all’ niet werkt voor IPU’s. Daarom komt het met nieuwe producten. Een daarvan is Mount Evans, naar eigen zeggen de eerste ASIC IPU van Intel. De chipgigant ontwikkelde Mount Evans in samenwerking met een cloud service provider. Het product wordt dan ook hyperscale-ready genoemd, vanwege “high-performance netwerk- en storagevirtualisatie-offload, terwijl een hoge mate van controle in stand blijft”.

Ook prijst Intel de programmeerbare packet processing-engine, die firewalls en virtual routing ondersteunt. De IPU is te programmeren middels softwareomgevingen als DPDK en SPDK en er is ook configuratie mogelijk met behulp van programmeertaal P4.

“Het implementeert een hardwareversnelde NVMe-storageinterface, opgeschaald van Intel Optane-technologie om NVMe-apparaten te emuleren”, vervolgt Intel. “Het implementeert geavanceerde crypto- en compressieversnelling, gebruikmakend van high-performance Intel Quick Assist-technologie.”

Oak Springs Canyon

Daarnaast heeft Intel Oak Springs Canyon onthuld, het IPU-platform gebouwd met Intel Xeon-D en Intel Agilex FPGA. Ook dit product ondersteunt het offloaden van netwerkvirtualisatiefuncties en opslagfuncties. Hierbij noemt de chipgigant in het bijzonder open virtual switch (OVS), NVMe over Fabric en RoCE v2. Een crypto block moet hierbij voor een “veiligere, hoge snelheid 2x 100 gigabit Ethernet network interface” zorgen.

Met Oak Springs Canyon wil Intel partners en klanten tevens de mogelijkheid bieden hun oplossingen aan te passen met zijn Open FPGA Stack. Voor Oak Springs Canyon zijn er eveneens programmeermogelijkheden met behulp van softwareomgevingen als DPDK en SPDK, geoptimaliseerd op x86.