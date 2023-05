Het Chinese bedrijf PowerLeader zegt met een eigen x86-CPU te komen. De “Pstar P3” met modelnaam P3-01105 kent verdacht veel overeenkomsten met de Intel Core i3-10105 uit begin 2021.

Het ontwerp van de IHS (integrated heat spreader) en de benaming van de chip doen vermoeden dat het hier gaat om een variant van de oudere Intel-chip. Ook de klokfrequentie van 3,7 GHz is hetzelfde als die van de i3 10105. Het is nog onduidelijk of het hier wellicht gaat om een licentiedeal met de Amerikaanse techgigant. Dit zou opmerkelijk zijn. TechPowerUp geeft aan dat Intel een dergelijke deal niet meer heeft gedaan sinds 1982. Voor het produceren van x86-chips is een licentie nodig, die momenteel alleen Intel, AMD en het Chinese Zhaoxin in bezit hebben.

Chinese komaf

De Chinese fabrikant verwacht 1,5 miljoen units per jaar te verkopen. Op de website van PowerLeader is te zien dat het zich vooral lijkt te concentreren op servers. Mocht het hier niet gaan om een legitieme deal tussen PowerLeader en Intel, dan zou het hier weleens kunnen gaan om het volgende geval van Chinese IP-diefstal. Eerder dit jaar schreven we dat het Nederlandse ASML een Chinese ex-medewerker betichtte van het stelen van gevoelige bedrijfsgegevens.

De Chinese chipproductie ondervindt momenteel veel last van de exportrestricties die de VS en Europa in werking hebben gesteld. Toch zijn er voorbeelden van Chinese CPU’s zoals de Loongson 3D5000, met 32 cores. Tom’s Hardware stelt dat deze chip nog lang niet in de buurt komt van de AMD- en Intel-tegenhangers, maar het gaat hier eerder om de nationale zelfvoorziening van chips. China zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid steeds geavanceerdere CPU’s en GPU’s fabriceren, maar het is maar de vraag wanneer men de westerse concurrentie verslaat. De losbandige toepassing van ‘geleende’ IP uit Amerika en Europa zal hierbij zeker helpen.