De hoofdanalist van SemiAnalysis, Dylan Patel, tweette in het weekend dat de business units client computing en data center hun budgetten met ongeveer 10 procent zullen zien dalen, wat leidt tot aanzienlijke ontslagrondes. Beide divisies zouden tot een vijfde van hun personeel kunnen verliezen.

Intel heeft de personeelsinkrimping bevestigd. Het heeft echter niet gezegd om hoeveel banen het gaat en bij welke bedrijfsonderdelen dat zal zijn.

De chipgigant zei in een verklaring aan Tom’s Hardware dat het “werkt aan het versnellen van zijn strategie terwijl het navigeert door een uitdagende macro-economische omgeving”. Het is “gericht op het identificeren van kostenbesparingen en efficiency-winsten door middel van meerdere initiatieven, waaronder een aantal bedrijfs- en functiespecifieke personeelsreducties in gebieden binnen het bedrijf.”

Wat Intel heeft gedaan om kosten te besparen

Intel kondigde zijn plannen aan om dit jaar 3 miljard dollar (2,74 miljard euro) aan kosten te besparen. Het wil tegen het einde van 2025 10 miljard dollar (9,13 miljard euro) bezuinigen. Bronnen vertelden Bloomberg dat het bedrijf afscheid zou kunnen nemen van duizenden werknemers als onderdeel van de ontslagronde.

Intel is al begonnen met het schrappen van banen in zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Folsom, Californië. Meer dan 500 werknemers werden de afgelopen maanden ontslagen, volgens regelgevende documenten die Tom’s Hardware heeft gezien.

De Oregonian meldde dat het personeel van het bedrijf in Oregon ook is getroffen door ontslagen. Deze ontslagen vertegenwoordigen een kleiner percentage van het lokale personeelsbestand dan de ontslagen in Californië.

De druk

De kostenbesparende maatregelen van Intel komen op een moment dat de omzet onder druk staat door de vertraagde vraag naar chips en de hevige concurrentie. Het bedrijf wil ook de kosten verlagen door in vier jaar tijd vijf nieuwe chipfabricageprocessen, of nodes, uit te rollen. De CEO van Intel Pat Gelsinger zei dat de nog geavanceerdere productietechnologie die na de twee nodes zal worden uitgerold, op schema ligt.

Intels concurrenten vertrouwen op EUV-machines om hun meest geavanceerde chips te maken. Toch wordt het Intel 4-proces het eerste chipfabricatieproces van het bedrijf dat gebruik maakt van extreme UV-lithografie, ofwel EUV-technologie.

Intels strategie is gericht op groei in de markt voor fabs, een segment dat het een paar jaar geleden heeft betreden. Het bedrijf gelooft dat deze markt zal groeien tot 200 miljard dollar tegen het einde van het decennium en dat de chipuitgaven in dezelfde periode naar verwachting 1 biljoen dollar per jaar zullen bereiken.