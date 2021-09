‘Cloudflare weigert Intel-chips in servers vanwege energieverbruik’

Cloudflare heeft zijn recente eigen nieuwe 11de generatie edge servers niet van Intel-processors voorzien omdat deze te hoge energiekosten hadden. De internet- en CDN-specialist is daarom gebleven bij het gebruiken van AMD EPYC-processors.

Cloudflare introduceert iedere 12 tot 18 maanden nieuwe eigen edge servers voor zijn dienstverlening en dekking. Nu is generatie 11 aan de beurt. Het meest opvallende aan deze laatste generatie servers is dat zij geen Intel-processors bevatten, maar een nieuwe generatie AMD EPYC-processors.

Cloudflare heeft voor deze generatie servers serieus onderzocht of het Intel Ice Lake Xeon-processors kon gebruiken, maar heeft besloten dit niet te doen. Hoewel de prestaties van de processors konden beantwoorden aan de eisen die werden gesteld, werden ze afgekeurd op energieverbruik.

Te hoog energieverbruik

Cloudflare wil constant zijn operationele kosten zo laag mogelijk houden en het laag houden van het energieverbruik is hiervoor één van de belangrijkste graadmeters, zo geeft het bedrijf aan. Een laag energieverbruik is goed voor het milieu en biedt ook de mogelijkheid meer servers in een rack te plaatsen, zodat het serverpark minder fysieke ruimte inneemt.

Uit een test bleek dat de Intel Ice Lake Xeon-processors op het gebied van de gewenste prestaties niet onderdeden voor AMD EPYC-processors, maar dat het energieverbruik niet met de doelstellingen overeenkwam. Vandaar dat de uiteindelijke keuze voor de processors van deze fabrikant in de nieuwste generatie eigen edge servers.

Eigenschappen nieuwste edge servers

Concreet worden de nieuwste generatie eigen servers nu voorzien van de 64 core EPYC 7713-processors. Ook beschikken de servers uit overwegingen van energiebesparing beschikken nu over 2 Samsung 1,2 TB drives in plaats van de drie 960 GB drives van Samsung die eerder in de servers zaten. Het RAM-geheugen is vastgesteld op 384 GB, aangezien Cloudflare erachter kwam dat 512 GB aan RAM nauwelijks betere prestatieverbeteringen gaf voor de meerprijs. Voor het RAM-geheugen is wel een upgrade gedaan van DDR4-2933- naar DDR4-3200-geheugen.

De Ethernet-prestaties zijn niet verhoogd omdat dit ook geen speciale prestatieverbeteringen gaf, volgens de CDN-specialist. Nieuw is verder ook dat de firmware vanaf nu via OpenBMC op de servers wordt uitgerold.

De nieuwste generatie edge servers van Cloudflare worden wereldwijd in 200 steden geplaatst.