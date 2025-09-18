Nvidia investeert 5 miljard in Intel voor gezamenlijke chips

Nvidia kondigt een investering van 5 miljard dollar (4,24 miljard euro) in Intel aan. De samenwerking moet Intel helpen met nieuwe processorchips en Nvidia ondersteunen bij Amerikaanse overheidsrelaties. Het is een opmerkelijke wending voor Intel na jaren van tegenvallende resultaten.

Voor consumenten betekent deze deal dat Intel een aangepaste grafische chip van Nvidia krijgt. Deze kan het bedrijf inbouwen bij zijn pc-processoren met snelle verbindingen. Het zou Intel een voordeel kunnen geven ten opzichte van AMD.

De deal betekent dat Nvidia voor ongeveer 4 procent van Intel in handen krijgt na de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor 23,28 dollar per aandeel neemt Nvidia het belang, iets onder de koers waartegen Intel woensdag sloot. Het is wel hoger dan de 20,47 dollar per aandeel die de Amerikaanse overheid vorige maand betaalde voor een uitzonderlijk belang van 10 procent.

“Deze historische samenwerking koppelt Nvidia’s AI en accelerated computing stack nauw aan Intel’s CPU’s en het uitgebreide x86-ecosysteem – een fusie van twee wereldklasseplatformen”, zegt Nvidia-CEO Jensen Huang in een verklaring.

Het zou mede een politieke zet van Nvidia kunnen zijn. Het bedrijf heeft moeite met de verkoop van AI-chips aan China door Amerikaanse restricties. Door Intel te steunen, houdt Nvidia de Amerikaanse overheid te vriend.

Technische samenwerking

De investering gaat verder dan alleen geld. Intel en Nvidia gaan samen processorchips ontwikkelen voor datacenters en pc’s. Intel zal processoren ontwerpen die Nvidia kan combineren met zijn AI-chips. Een eigen Nvidia-technologie zorgt ervoor dat de chips sneller met elkaar kunnen communiceren dan voorheen mogelijk was.

Voor Intel komt de investering op een cruciaal moment. Het bedrijf benoemde in maart een nieuwe CEO, Lip-Bu Tan, na jaren van tegenvallende prestaties. Tan kreeg kritiek vanwege zijn Chinese connecties, wat leidde tot een ontmoeting in Washington en uiteindelijk het overheidsbelang van 10 procent.

Gevolgen voor concurrentie

De deal kan aanzienlijke gevolgen hebben voor andere chipfabrikanten. AMD, dat concurreert met Intel in datacenters, zou kunnen verliezen door Nvidia’s steun aan Intel. Ook TSMC, de Taiwanese fabrikant die nu Nvidia’s belangrijkste processoren maakt, ziet mogelijk werk verdwijnen naar Intel.

Na het nieuws daalde het aandeel AMD bijna 4 procent, terwijl TSMC-aandelen 2 procent verloren. Intel steeg daarentegen 30 procent in de voorbeurs, wat de waardering van de investering bevestigt.

De samenwerking toont aan hoe de chipindustrie zich hervormt rond AI. Snelle verbindingen tussen chips worden steeds belangrijker omdat AI-servers meerdere processoren tegelijk gebruiken voor zware berekeningen. Met Intel als partner kan Nvidia zijn dominante positie in AI-hardware verder uitbreiden.