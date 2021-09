‘Licht aan het eind van de tunnel voor processortekort’

Er is licht aan het eind van de tunnel voor het huidige tekort aan processors. Over twee jaar kan er zelfs sprake zijn van overcapaciteit. Dit stellen marktspecialisten van IDC in een recent onderzoek naar de stand van de processorproductie tot 2025.

Volgens het onderzoek van IDC is de productiecapaciteit van processors weer flink aan het toenemen. Tegen het einde van dit jaar moet de productiecapaciteit van processors weer op 100 procent komen. Hoewel chipfabrikanten het nu nog moeilijk hebben met de levering, moet dit door de toegenomen productiviteit bij back-endproducenten in het komende kwartaal weer op peil komen.

De industrie zal zich in 2022 verder stabiliseren en weer als normaal moeten functioneren. Ook zal volgend jaar door alle investeringen in nieuwe chipfabrieken de productiviteit nog meer toenemen, wat tegen 2023 zelfs tot een overcapaciteit kan leiden. Tegen 2025 moet de hele chipindustrie een omzetwaarde hebben van ongeveer 513 miljard euro (600 miljard dollar).

Uitdagingen

Ondanks deze gunstige vooruitzichten, zijn er volgens de onderzoekers nog wel een paar harde noten te kraken die van invloed op de chipfabricage zijn. Tot 2023 blijft de chipindustrie last hebben van problemen binnen de back-endproductie en van een tekort aan grondstoffen. Pas over twee jaar zal het grondstoffentekort zijn opgelost, waardoor de productie echt flink kan losbarsten en dus wellicht overcapaciteit wordt bereikt.

Een andere uitdaging is dat de prijzen van processors en chipsets omhoog blijven gaan. Sinds de tweede helft van dit jaar gaan de kosten van chip wafers omhoog door de materiaalkosten, maar ook door de kosten die worden gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe hoogwaardige procestechnologie. Voor de rest van dit jaar blijven deze hoge kosten gehandhaafd. Wat de kosten voor 2022 en later zijn, wordt niet aangegeven.

Overige observaties chipmarkt

Naast deze algemene observaties, constateren de marktexperts van IDC ook een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van processors voor dit jaar. Zij verwachten onder meer dat het huidige chiptekort in de auto-industrie aan het eind van 2021 is opgelost. Met een groei van de omzet voor dit soort producten als gevolg. Ook gaat de omzet van x86-processors toenemen en komt er een grote vraag aan chipsets voor 5G. Verder neemt de omzet voor notebookprocessors de komende tijd toe.