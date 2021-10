Aruba en Pensando ontwikkelen datacenterswitch CX 10000

Aruba en de startup Pensando hebben een nieuwe switch, de Aruba CX 10000 Series, voor datacenters ontwikkeld. Deze switch gebruikt een gedistribueerde services fabric voor het overal in het netwerk afleveren van netwerk-, security en layer 4 tot 7-functionaliteit.

De switch moet het huidige datacenterverkeer, dat nu vaak via veel ingewikkelde infrastructuur- en netwerklagen loopt en daardoor vatbaar is voor problemen, via een gedistribueerde services fabric laten bewegen. Bovendien zorgt de switch ervoor dat alle toegevoegde diensten, zoals load balancing en security, zonder extra netwerkinfrastructuur of software overal en altijd op de juiste plek beschikbaar zijn. Hierdoor is de switch volledig geschikt voor de gedistribueerde architecturen waaruit datacenters tegenwoordig bestaan als opstap naar cloudgebaseerde architecturen.

DPU van Pensando

Kern van de nieuwe switch en de hele gedistribueerde architectuur is de Data Processing Unit (DPU) van Pensando. Pensando is een netwerkstartup die onder meer door voormalig Cisco CEO John Chambers wordt gesteund en geleid.

De Pensando DPU, eigenlijk een programmeerbare CPU, handelt concreet alle, vaak software-defined, netwerkdiensten af die binnen datacenters nodig zijn. Denk hierbij onder meer aan firewalls, DDoS, encryptie, network address translation (NAT), load balancing net netwerktelemetrie. Deze diensten levert de switch af dicht bij de applicaties en workloads die deze functionaliteit nog hebben, bijvoorbeeld om te schalen. Waar deze applicaties en workloads zich ook bevinden.

Functionaliteit van Aruba

Voor de CX10000 Series switch levert Aruba onder meer zijn programmeerbare Aruba AOS-CX-besturingssysteem. Hiermee kunnen verschillende netwerkoperaties en -functionaliteit volledig worden geautomatiseerd. Daarnaast biedt de HPE-dochter ook zijn Aruba Fabric Composer netwerk- en securitymanagement engine. Deze technologie moet alle switch- en netwerkconfiguraties en de switch- en gedistribueerde firewall policies vanuit een enkele omgeving beheren en afhandelen.

De Aruba Fabric Composer-oplossing biedt ook mogelijkheden voor onder meer VSX (MLAG) switch provisioning, OSPF/BGP underlay en BGP EVPN overlay provisioning, server port provisioning en storage QoS provisioning. Bovendien biedt de technologie visualisatiemogelijkheden van de configuratie en settings van alle switches, servers, NIC’s, hypervisors, vm’s en containers in het netwerk.

Verder integreert de oplossing met vele netwerk-, management- en securitytools van partners. Onder meer van Fortinet, Palo Alto Networks, Crowdstrike, Splunk, Netscout, Tufin en Guardicore.

Use cases

De nu uitgebrachte gedistribueerde switch is vooral geschikt voor bedrijven die, met de opkomst van cloud-native omgevingen en daarvoor geschikte applicaties en workloads, meer flexibiliteit, schaal en hoge prestaties van hun datacenteromgevingen verlangen.

Bedrijven kunnen de switch inzetten bij het vervangen of bijplaatsen van nieuwe infrastructuur hardware als servers of pods. Ook kunnen zij met de Aruba CX 10000 Series switches op den duur alle leaf switches in de fabric vervangen.

Edge-toepassingen

Andere opties voor de nu gelanceerde gedistribueerde switch zijn onder meer op colocaties en in edge-omgevingen. Vaak willen organisaties op deze locaties ook netwerk- en securityfunctionaliteit hebben, maar is er te weinig ruimte voor alle benodigde servers en security appliances. De CX 10000 Series switch kan worden volstaan met één compacte hardwaretoepassing die alle gewenste functionaliteit standaard kan bieden.