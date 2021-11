Apple voert roadmap voor eigen processors flink op

Apple werkt aan de tweede en derde generatie processors op basis van 5 en 3 nanomillimeter, voor in nieuwe MacBooks en iPads.

Volgens The Information is de techgigant op dit moment druk bezig met de ontwikkeling. Een eerste versie van tweede generatie van de M1-processor heeft de codenaam ‘Staten’ meegekregen. Het betreft een 5 nanomillimeter (nm)-processor en upgrade van de huidige M1-processor. De Staten-processors worden waarschijnlijk speciaal ontwikkeld voor nieuwe MacBook Airs en iPads. Een andere geplande processor wordt ‘Rhodes’ genoemd. Deze processor is krachtiger dan het Staten-model en is vooral geschikt voor de MacBook Pro

Apple ontwikkelt ook een tweede generatie update van de M1-processor, op basis van de bestaande Pro M1 Max-processor, die over twee modelvormen in plaats van een enkele beschikt. Deze zogenoemde ‘Jade’-processor beschikt over meer processor cores. Het verhoogt de prestaties en de snelheid van deze tweede generatie processors. De tweede generatie processors van Apple zouden zich nu in een testfase bevinden.

Derde generatie Lobos-, Palma- en Ibiza-processors

Naast de tweede generatie processors, zou de techgigant ook al werken aan een serie derde generatie processors. Deze processors die de codenamen Lobos, Palma en Ibiza hebben gekregen zijn gebaseerd op het 3 nm-proces in plaats van het 5 nm-proces. De Lobos- en de Palma-versies zijn met name geschikt voor de MacBook Pro en de Mac-desktops. De Ibiza-variant beschikt over lagere prestaties en richt zich vooral op iPads en de MacBook Air. Ook verwachten de specialisten dat tegen de tijd van de introductie van deze derde generatie processors ook de A-series processors voor de iPhone naar een 3 nm-versie overstappen.

Concurrentie met Intel

Volgens experts laat de roadmap zien dat Apple serieus de concurrentie wil aangaan met andere fabrikanten, in het bijzonder Intel. Zeker aangaande de derde generatie processors van de techgigant die erop gericht zijn de prestaties van Intel-processors te overtreffen. Daarnaast verwachten experts dat Apple wel met Intel blijft samenwerken, maar vooral op productiegebied. Wellicht gaat Intel de processors van Intel produceren.